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Испания изпраща армията си в Сеута, 18 мигранти са загинали

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СНИМКА: Ройтерс

Испания изпрати войски, за да засили сигурността в своя североафрикански анклав Сеута, след като в четвъртък 49 000 мигранти преплуваха от Мароко към територията. 

Поне 18 мигранти са загинали при опит да достигнат испанския анклав.

Малкият африкански анклав преживя нощ на хаос, след като бяха подпалени автомобили, а мигрантите проникнаха в сгради, съобщи "Дейли мейл". 

Изумителни кадри показаха огромно количество хора, тичащи по плажовете, изплуващи на брега и изпълващи улиците на малката испанска територия, граничеща с Мароко, като някои от тях викаха „Да живее Испания".

След ескалацията на кризата тази сутрин италианското правителство заяви, че обмисля извънредни мерки, включително затваряне на отворената граница по Шенгенското споразумение с Испания.

Премиерът Джорджа Мелони заяви: „Кадрите от Сеута са шокиращи и показват за пореден път, че неконтролираната нелегална имиграция представлява конкретна заплаха за сигурността на европейските граници".

А Франция обяви, че ще засили контрола по границите си с Испания, като министърът на вътрешните работи даде инструкции за незабавно засилване на контрола в района на границата между двете държави.

Президентът на Сеута Хуан Хесус Вивас обяви пълно хуманитарно и социално извънредно положение и призова за промени в испанската имиграционна рамка, като заяви, че трябва да бъдат отстранени правните пропуски, разкрити от скорошно решение на Върховния съд.

СНИМКА: Ройтерс

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