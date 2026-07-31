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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23315413 www.24chasa.bg

Испания разполага седем F-18 в Румъния

Мартина Ганчева, БТА

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F-18 Hornet Снимка: Twitter/@FinnishAirForce

Испания ще разположи седем изтребителя F-18, самолет-цистерна A400M, хеликоптери за борба с дронове и приблизително 200 военнослужещи в румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“. Това съобщи Диджи24, като се позовава на информация на НАТО.

Испанският контингент ще замени самолетите, които понастоящем изпълняват мисията на Алианса по охрана на въздушното пространство като част от мащабна ротация с участието на Италия, Испания и Турция, посочва цитираният източник.

„Разполагането подчертава трайния ангажимент на Испания към защитата на Източния фланг на НАТО“, пише на официалната страница на Алианса в социалната мрежа Фейсбук.

„Нашата цел е ясна: да допринесем за усилията на Алианса за възпиране, да защитим въздушното пространство на НАТО и да укрепим позицията на Алианса на Източния фланг“, коментира подполковник Алберто Калво, командир на испанския отряд, цитиран от Диджи24.

Контингентът на испанските Военновъздушни и космически сили ще изпълнява мисии в Румъния до края на ноември, съобщи междувременно министърът на отбраната Раду Мируца. 

Военновъздушната база „Михаил Когълничану“ (57-а авиобаза ) е ключов стратегически център на НАТО в Румъния, разположена в окръг Констанца близо до Черно море и на около 60 км от българската граница. 

F-18 Hornet Снимка: Twitter/@FinnishAirForce

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