НАТО обсъжда разполагането на още американски ядрени оръжия в Европа

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НАТО планира да разшири ядреното възпиране в Европа на фона на продължаващите заплахи от Русия под ръководството на президента Владимир Путин, предаде ДПА, като се позова на собствени източници.

Това включва обсъждане дали да бъдат разположени допълнителни американски ядрени оръжия в Европа. Според експерти Съединените щати може вече да са прехвърлили бомби Б61‑12 в британската военновъздушна база Лейкънхийт. Ако ситуацията със сигурността се влоши още повече, като възможни допълнителни места за разполагане може да бъдат разгледани държави от НАТО, разположени по-близо до Русия, включително Полша, Финландия и Литва.

Плановете се отнасят основно до т. нар. нестратегически ядрени оръжия. Подобни бомби са предназначени за използване срещу вражески войски, летища, пристанища, командни центрове и друга военна инфраструктура.

В сравнение със стратегическите ядрени оръжия те често имат по-ниска мощност и обикновено се доставят от изтребители, ракети с по-малък обсег и крилати ракети.

Приблизително 100 бомби Б61‑12 остават на съхранение в шест военновъздушни бази в Германия, Белгия, Италия, Нидерландия и Турция след мащабното ядрено разоръжаване след края на Студената война, според оценки на експерти по ядрени оръжия.

В интервю за ДПА генералният секретар на НАТО Марк Рюте не изключи възможността в бъдеще да бъдат разположени още американски ядрени оръжия в Европа. Той отказа да коментира подробности от текущите прегледи и консултации поради поверителността на информацията.

Рюте заяви в интервю, проведено в средата на юли, че НАТО непрекъснато оценява какви способности са необходими и каква трябва да бъде "рецептата за ядрено възпиране" на алианса, припомня агенцията, цитирана от БТА.