Иран: Ударихме 2 петролни танкера в Ормузкия проток

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е нанесъл удари по два петролни танкера, които са се опитвали да преминат през Ормузкия проток под „въздушен ескорт“ на американската армия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Танкерите, които не са следвали маршрута, определен от Иран в този стратегически морски проход, „бяха ударени и спрени, докато четири други танкера бързо обърнаха курса и се върнаха на предишните си позиции“, добави КГИР, без да съобщава повече подробности.

Пакистан, който е посредник за решаване на конфликта между Вашингтон и Техеран, съобщи, че воюващите страни преговарят за деескалация на напрежението след новата серия размяна на въздушни удари в сряда и четвъртък.

Пакистански дипломати казаха, че правят "всичко възможно да върнат страните към Меморандума за разбирателство от Исламабад", подписан в средата на юни, който трябваше да проправи път за мирни преговори.

Този процес беше прекъснат в началото на юли с подновяването на ударите между САЩ и Иран, като Техеран взе на прицел американски бази и държави съюзници на Вашингтон в Близкия изток, включително Кувейт.