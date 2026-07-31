Външният министър на Германия предложи подкрепа за ивицата Газа

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул приветства споразумението за поетапно разоръжаване в ивицата Газа, обявено от американския президент Доналд Тръмп, и заяви, че сега е от ключово значение да се постигне реален напредък и палестинската въоръжена групировка "Хамас" действително да предаде оръжията си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Германия е готова да подкрепи населението на Газа с хуманитарна помощ и мерки за бързо възстановяване. Затова без забавяне трябва да бъдат отворени допълнителни гранични пунктове към Газа", написа Вадефул в "Екс", като подчерта, че Германия ще направи всичко възможно да подпомогне изпълнението на споразумението.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в "Трут соушъл", че Съветът за мир е постигнал историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа.

Споразумението щяло да се случи на етапи, като се предвижда в крайна сметка израелските сили да се изтеглят от Газа.

Висши представители на "Хамас" потвърдиха, че е постигната сделка с Израел за втората фаза от примирието и за разоръжаването на "Хамас".

"Бе постигнато споразумение по въпроса с оръжията. Освен това бе сключена сделка за поетапното изтегляне" на израелските сили от ивицата Газа, каза представител на "Хамас".

Той каза още, че "Хамас" разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от Тръмп през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението.

Според Гази Хамад, който е член на преговарящия екип, движението "Хамас" е направило "отстъпки за доброто на нашите хора в ивицата Газа, за да ги спасим от смърт и разселване".

"Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце.", написа във фейсбук върховният представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов.

Въоръжена групировка "Палестински ислямски джихад" (ПИД), съюзник на "Хамас", отхвърли съобщенията за постигнато споразумение, което би включвало и нейното разоръжаване, отбелязва ДПА.

Групировката заяви, че твърденията за постигнато споразумение са неточни. Член на политическото бюро на "Палестински ислямски джихад" посочи, че "разпространяваният документ" е просто проект, срещу който групировката е възразила.