В Украйна арестуваха руски агент, събирал информация за въздушни удари

Украинските правоохранителни органи разкриха жител на Житомирска област, който по указания на представител на руските специални служби е събирал разузнавателна информация за подготовката на нова серия въздушни удари срещу топлоелектрически централи и електрически подстанции, захранващи Киевска и Житомирска област, предаде Укринформ.

Според украинската главна прокуратура заподозреният е работел в предприятие за преработка на гранит, споделял проруски възгледи и бил вербуван чрез приложението „Телеграм“. Срещу възнаграждение от 100 долара той се съгласил да изпълнява задачи за руските специални служби.

По данни на разследването мъжът е събирал информация за топлоелектрически централи и електрически подстанции, снабдяващи с електроенергия Киевска и Житомирска област. Освен това е документирал местата с най-голяма концентрация на украински военнослужещи и техника, както и действащи военни летища и полигони.

Украинските власти са осуетили предаването на събраната информация на руските служби. Срещу мъжа е повдигнато обвинение в държавна измяна по време на военно положение, а съдът е постановил той да остане в ареста без право на освобождаване под гаранция, съобщи БТА.

По-рано Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи за задържането на друг предполагаем руски агент в Харковска област, който е насочвал руски удари по цели край магистралата Полтава–Харков.