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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23316572 www.24chasa.bg

Русия: Атакувахме 31 кораба, свързани с Украйна

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Русия Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Руското министерство на отбраната заяви днес, че през изминалата седмица руските сили са нанесли удари по 31 кораба, свързани с въоръжените сили на Украйна, предаде Ройтерс. 

От тях 23 са били товарни кораба. Поразени са били и 4 плавателни съда за превоз на насипни товари, два влекача, един спомагателен кораб и един десантен кораб. 

Както Русия, така и Украйна засилиха атаките през последните седмици срещу кораби, за които твърдят, че подпомагат "военните усилия" на другата страна, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. 

 

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