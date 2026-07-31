60 000 мигранти влезли в анклава Сеута, Испания и Мароко укрепиха пограничната ограда (Галерия)

Испания и Мароко днес укрепиха пограничната ограда на испанския анклав Сеута и изглежда, че до голяма степен са успели да спрат масовото преминаване на незаконни мигранти, след като по предварителни оценки около 60 000 души са пресекли границата през последните няколко дни, заяви пред журналисти кметът на анклава Хуан Хесус Вивас, цитиран от Ройтерс. Броят на прекосилите границата мигранти представлява повече от половината от населението на Сеута, отбелязва Ройтерс. Според Франс прес, която се позовава на Вивас, броят на прекосилите се равнява дори на 70 процента от населението на анклава.

Сеута е малък испански анклав в Северна Африка на брега на Средиземно море, който граничи с територията на Мароко. Има 80 хиляди жители. Новината за масовото прекосяване на мигранти предизвика шок и разединение в Европа. Франция заяви, че засилва проверките по границата си с Испания, а Италия призова за суспендиране на Испания от Шенген.

Мароканските власти разположиха камиони с водни оръдия на входовете към Сеута, които вече отблъскват хората. Наблизо се виждат изгорелите останки на автобус и седем автомобила, опожарени при сблъсъци с тълпите.

Испанските власти заявиха, че ще се опитат да експулсират незаконно влезлите в страната лица възможно най-бързо въпреки съдебно решение на Върховния съд на страната от по-рано този месец, което наложи някои ограничения върху специалните правила за "отблъскване на мигранти на границата", позволяващи незабавно експулсиране от анклава.