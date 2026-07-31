Мерц зове Испания: Не позволявайте мигрантите да стигнат европейския континент

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Лидери на европейски държави реагираха на продължаващата мигрантска криза в испанския анклав Сеута, предаде Франс прес.

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Испания да не позволява на незаконни мигранти да достигнат до европейския континент и подчерта, че Мароко трябва "незабавно трябва да ги приеме обратно".

Италия посочи вчера, че иска да се суспендира Шенгенското споразумение спрямо Испания, становище, което беше подкрепено от Финландия и Дания.

"В момента подготвяме среща на компетентните органи и сме готови да реагираме, включително с приемането на извънредни мерки, като например суспендирането на Шенгенското пространство спрямо Испания", заяви италианската министър-председателка Джорджа Мелони.

"Напълно естествено е ЕС да приеме всички необходими мерки и да обмисля всички възможни варианти, включително и прекратяването на сътрудничеството в рамките на Шенген. Неконтролируемата миграция е опасност за Европа и Дания", подчерта пред АФП датският премиер Мете Фредериксен.

Фредериксен определи кадрите от мигрантската криза в Сеута като шокиращи и посочи, че вече е разговаряла с Джорджа Мелони.

"Ще бъде свикана среща на европейските лидери, за да се обсъди ситуацията", допълни датският премиер.

От своя страна френският президент Еманюел Макрон изрази готовност "да окаже на испанските власти всякаква необходима подкрепа" и призова за засилване на контрола по границата с Испания.

Британският премиер Анди Бърнам обяви, че поддържа връзка с испанските власти за евентуално предоставяне на помощ.

"Този въпрос е рамките на правомощията на испанското правителство, но ситуацията все пак буди тревога", посочи Бърнам.

Нахлуването на мигрантите в Сеута напомня на мигрантската криза през 2021 г., когато 10 000 души навлязоха през границата в испанския анклав, след като Мароко отслаби граничния контрол на фона на дипломатически спор с Испания, припомня АФП, цитирана от БТА.