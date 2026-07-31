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Варшава извика посланика на Русия заради ракетата, която се взриви в Полша

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Доналд Туск Снимка: Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Полският премиер Доналд Туск заяви, че руският посланик в Полша е бил извикан във връзка с ракетата, която се взриви вчера в източната част на страната, предадоха Ройтерс и Франс прес.

"Днес министерството на външните работи на Полша извика посланика на Русия във връзка с ракетата, която удари полската територия вчера", написа Туск в социалната мрежа Екс.

Полското върховно военно командване съобщи вчера, че обектът е паднал в безлюдна местност край село Тарнава Колония, южно от Люблин. Рано сутринта в района бе обявена въздушна тревога.

При инцидента няма ранени и не са нанесени материални щети, заяви  заместник-министърът на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка.

Украинските власти обвиниха Русия за случилото се. Външният министър Андрий Сибиха написа в социалната мрежа „Екс", че руска крилата ракета Х-101 е навлязла във въздушното пространство на Полша по време на масирания руски удар срещу Украйна и е нарушила въздушното пространство на НАТО.

„Това е поредното ясно доказателство, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е неотложна необходимост и гаранция за сигурността на цялата евро-атлантическа общност", добави Сибиха.

От началото на руската инвазия в Украйна полското въздушно пространство е нарушавано няколко пъти.

През септември голям брой безпилотни летателни апарати навлязоха над Полша при руска атака срещу Украйна. Тогава полските военновъздушни сили и други съюзници от НАТО за първи път свалиха част от летящите обекти.

Доналд Туск

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