Историческо: бордът за мир на Тръмп договори разоръжаване на "Хамас" (Обзор)

Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него, заяви върховният представител за Газа Николай Младенов

Постигнато е историческо споразумение за разоръжаване на терористичната групировка “Хамас” и изтегляне на израелските сили от Газа. Пръв за него съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп малко след полунощ българско време в четвъртък. Малко след него новината съобщи в социалните мрежи и върховният представител за Газа Николай Младенов.

“Съветът за мир постигна

историческа сделка

за пълното разоръжаване на “Хамас” и всички други въоръжени групи в Газа. Това споразумение е решаваща стъпка Газа най-накрая да бъде управлявана от ново палестинско правителство, което ще работи в тясно сътрудничество със Съвета за мир, за да помогне на палестинския народ. В същото време Израел ще разполага със сигурността, която заслужава, като Газа вече няма да се използва като база за терористични атаки”, заяви Тръмп.

Дипломатическият представител на “Хамас” Гази Хамад определи решението на групировката да предаде оръжията си като отстъпка в името на палестинския народ. Но предупреди, че за да бъде успешно разоръжаването, Израел също ще трябва да изпълни своята част от сделката, а именно да изтегли войските си от Газа.

“Ако Израел не изпълни споразумението, и ние няма да го направим”, заяви той.

Хамад подчерта също, че оръжията ще бъдат предадени на Националния комитет за управление на Газа. Това е орган, предложен от Съвета за мир, който да управлява Газа, след като “Хамас” отстъпи властта в размирната територия. По думите на дипломатическия представител на организацията Израел няма да е част от разоръжаването.

Николай Младенов, който от години работи за мир в Близкия изток, също предупреди, че постигнатата договореност е само началото на продължителен и сложен процес, чийто успех ще зависи от реалното изпълнение на поетите ангажименти.

“Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце”, написа Младенов. Той благодари на американския президент за неговото лидерство, както и на държавите, подпомогнали преговорния процес.

Договореното разоръжаване е част от втората и значително по-трудна фаза на представения от Тръмп през септември 2025 г. план от 20 точки. Първият етап беше съсредоточен върху прекратяването на огъня, освобождаването на израелските заложници и пускането на палестински затворници.

Следващият

трябва да промени изцяло управлението и системата за сигурност в Газа

чрез отстраняването на “Хамас” от властта, създаването на палестинска технократска администрация, разполагането на международни сили и постепенното изтегляне на израелската армия.

Самото разоръжаване на “Хамас” няма да представлява еднократно предаване на оръжията, а ще следва специална пътна карта, чиито срокове ще станат ясни в следващите 14 дни. Главният механизъм в нея е принципът на взаимността. Всяка изпълнена и проверена стъпка на едната страна трябва да задейства съответна стъпка на другата.

По-специално при потвърдено разоръжаване на определен район от Газа израелските войски трябва да се изтеглят от него, а отговорността за сигурността да бъде поета от нова палестинска полицейска сила под контрола на Националния комитет за управление на Газа.