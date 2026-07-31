Европа се обърна срещу Испания след щурм на мигранти от Мароко (Обзор)

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Най-малко 34 души загинаха, след като 60 000 мигранти щурмуваха северноафриканската испанска територия Сеута от Мароко по суша и море, съобщи Би Би Си.

Големият приток на хора дойде, след като Върховният съд на Испания постанови този месец, че мигрантите, хванати в морето, докато се опитвали да стигнат до Сеута или Мелила - друг испански анклав, не могат да бъдат незабавно върнати в Мароко.

Испанският премиер Педро Санчес определи ситуацията като “атака” и заяви, че правителството работи за връщането на всички нелегални мигранти в Мароко възможно най-скоро. Няколко европейски лидери изразиха загриженост, като някои обещаха затягане на граничния контрол.

Испания разположи въоръжените си сили, за да засили сигурността в Сеута и Мелила. Много от преминаващите границата от Мароко са млади хора, предимно мъже, въпреки че сред тълпите има и жени, деца и дори бебета. Според оценки на властите най-малко 7000 от нелегално влезлите в територията през последните 24 часа са непълнолетни.

Сеута, на северното крайбрежие на Мароко, е отделена от континентална Испания от Гибралтарския проток и отдавна е централна точка за мигранти, опитващи се да достигнат Европа.

Обикновено, за да се опитат да влязат в Сеута, мигрантите преплуват няколко километра по крайбрежието. Този път, изглежда, са успели лесно да се доближат и до самата гранична ограда. В началото някои дори са вървели по скалите на кея и около края му, но повечето е трябвало да плуват, за да стигнат до плажовете от другата страна. Без подслон хилядите хора, включително деца без придружители, са били принудени да спят в паркове и по тротоари, а други се скитали безцелно по улиците.

По-голямата част от загиналите са се удавили, но някои от тях са изгубили живота си при блъсканицата при преминаването през оградата на граничното защитно съоръжение на плажа Тарахал.

Педро Санчес отдаде масовото преминаване на “мафии за трафик на хора”, които се възползвали от решението на Върховния съд на Испания. В петък испанските власти заявиха, че около 25 хиляди души са върнати обратно в Мароко.

Заради критичната ситуация Франция заяви, че засилва проверките на границата си, а Италия заплаши суспендиране на Шенгенското споразумение по границата си с Испания заради мигрантската криза.

“Аз съм “за” затварянето на Шенгенското пространство за Испания. Незаконната и неконтролирана имиграция представлява опасност за националната сигурност”, обяви италианският външен министър Антонио Таяни.

Марин льо Пен, кандидат за президент от крайнодясната френска партия “Национален сбор”, заяви, че ако спечели изборите догодина, ще ограничи свободното движение по Шенген само за европейски граждани.

Шведският премиер Улф Кристерсон призова Испания да “действа бързо, за да си възвърне контрола над ситуацията и да изпълни ангажиментите си в рамките на шенгенското сътрудничество”.

Датският премиер Мете Фредериксен също призова ЕС да обмисли дали Испания трябва да бъде отстранена от шенгенското сътрудничество.

“Неконтролираната имиграция е заплаха за Европа и Дания”, заяви Мете Фредериксен.

Испанското правителство подчерта, че ситуацията трябва да се управлява в съответствие с испанското, европейското и международното законодателство, както и с правата на човека.

