Забраниха на руската опозиционна партия "Яблоко" да участва в изборите в Санкт Петербург

Руската опозиционна либерална партия "Яблоко", която по-рано тази седмица бе допусната до участие в парламентарните избори в страната, няма да може да участва в местните избори в Санкт Петербург, след като Централната избирателна комисия (ЦИК) на Русия обяви партийната ѝ листа в града за невалидна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Яблоко" в сряда поучи зелена светлина да участва в изборите за Държавна дума, насрочени за 18-20 септември, като по този начин стана единствената партия на парламентарните избори, която води открита кампания срещу руската война в Украйна. ЦИК тогава посочи, че листите на "Яблоко", съдържащи 269 кандидати за депутати, са били одобрени единодушно.

Комисията обаче след това обяви за невалидна листата на партията за изборите за градски законодателен орган в Санкт Петербург, който е смятан за крепост на "Яблоко", като се позова на технически причини. Това представлява сериозен удар за партията, тъй като местните избори в града ще се произведат на същите дати като парламентарните, отбелязва ДПА.

Жалбата на партията срещу решението е била отхвърлена.

Членовете на "Яблоко" отдавна са гласовити критици на пълномащабната руска инвазия в Украйна и според поддръжниците им мнозина от тях са били подложени на политическо преследване и произволно съдебно преследване.

Политически коментатори в Москва смятат, че е възможно Кремъл да е позволил на "Яблоко" да участва в парламентарните избори, защото слабите резултати в социологическите проучвания на управляващата партия "Единна Русия" са създали необходимост от контролирано изпускане на напрежението сред недоволните избиратели.

В същото време според анализаторите "Яблоко" не представлява сериозна политическа заплаха за Кремъл, защото на много от най-популярните фигури на партията е забранено да се кандидатират и тя продължава да има слаба електорална подкрепа.

"Яблоко" в момента контролира 50 депутатски кресла в градската власт на Санкт Петербург, но се смята, че либералната антивоенна партия се ползва с по-широка подкрепа във втория по големина град на Русия, отколкото в останалата част на страната.