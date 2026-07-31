Полша прехвана отново руски разузнавателен самолет над Балтийско море

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Полските военновъздушни сили за пореден път прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море, съобщи днес правителството на Полша, цитирано от ДПА.

Два полски изтребителя Ф-16 са излетели по тревога, за да прехванат руски разузнавателен самолет „Ил 20", засечен на около 40 километра северно от крайморския курорт Колобжег, написа полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в социалната платформа Екс.

„За пореден път самолет бе в международното въздушно пространство без план за полет и с изключен транспондер", каза още Кошиняк-Камиш, цитиран от БТА.

Полският министър на отбраната уточни, че въздушното пространство на Полша не е било нарушено.

Варшава заяви, че руските разузнавателни полети край полските брегове напоследък са зачестили.

По-рано днес полският премиер Доналд Туск заяви, че руският посланик в Полша е бил извикан във връзка с ракетата, която се взриви вчера в източната част на страната.

"Днес министерството на външните работи на Полша извика посланика на Русия във връзка с ракетата, която удари полската територия вчера", написа Туск в социалната мрежа Екс.

Полското върховно военно командване съобщи вчера, че обектът е паднал в безлюдна местност край село Тарнава Колония, южно от Люблин. Рано сутринта в района бе обявена въздушна тревога.

При инцидента няма ранени и не са нанесени материални щети, заяви заместник-министърът на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка.

Украинските власти обвиниха Русия за случилото се. Външният министър Андрий Сибиха написа в социалната мрежа „Екс", че руска крилата ракета Х-101 е навлязла във въздушното пространство на Полша по време на масирания руски удар срещу Украйна и е нарушила въздушното пространство на НАТО.