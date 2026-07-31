Полша прехвана отново руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Полските военновъздушни сили за пореден път прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море, съобщи днес правителството на Полша, цитирано от ДПА.
Два полски изтребителя Ф-16 са излетели по тревога, за да прехванат руски разузнавателен самолет „Ил 20", засечен на около 40 километра северно от крайморския курорт Колобжег, написа полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в социалната платформа Екс.
„За пореден път самолет бе в международното въздушно пространство без план за полет и с изключен транспондер", каза още Кошиняк-Камиш, цитиран от БТА.
Полският министър на отбраната уточни, че въздушното пространство на Полша не е било нарушено.
Варшава заяви, че руските разузнавателни полети край полските брегове напоследък са зачестили.
По-рано днес полският премиер Доналд Туск заяви, че руският посланик в Полша е бил извикан във връзка с ракетата, която се взриви вчера в източната част на страната.
"Днес министерството на външните работи на Полша извика посланика на Русия във връзка с ракетата, която удари полската територия вчера", написа Туск в социалната мрежа Екс.
Полското върховно военно командване съобщи вчера, че обектът е паднал в безлюдна местност край село Тарнава Колония, южно от Люблин. Рано сутринта в района бе обявена въздушна тревога.
При инцидента няма ранени и не са нанесени материални щети, заяви заместник-министърът на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка.
Украинските власти обвиниха Русия за случилото се. Външният министър Андрий Сибиха написа в социалната мрежа „Екс", че руска крилата ракета Х-101 е навлязла във въздушното пространство на Полша по време на масирания руски удар срещу Украйна и е нарушила въздушното пространство на НАТО.