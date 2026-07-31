Руски съд конфискува 123 недвижими имота на Свидетелите на Йехова

Московски съд конфискува 123 недвижими имота, принадлежащи на "Свидетелите на Йехова" и ги прехвърли на руската държава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА,

Съдът каза, че недвижимите имоти са били регистрирани като собственост на шведския клон на "Свидетелите на Йехова" и включват 63 жилищни и търговски имота с обща площ от над 11 000 квадратни метра, както и 60 парцела с обща площ от 5,6 хектара, разположени в цялата страна.

Религиозният живот в Русия е доминиран от Православната църква, която е подкрепяна от президента Владимир Путин и е лоялна към него. Някои православни учени разглеждат "Свидетелите на Йехова", известни с проповядването си от врата на врата и отказващи да служат в армията, като "тоталитарна секта"

Върховният съд на Русия определи "Свидетели на Йехова" като "екстремистка организация" през 2017 г., след което бяха ликвидирани и забранени техните близо 400 клона в цялата страна. Европейският съд за правата на човека обяви това решение за противозаконно.

Мнозина членове на "Свидетелите на Йехова" в Русия бяха вкарани в затвора след получаване на осъдителни присъда за "екстремистки дейности".