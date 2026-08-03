От Чънду до новия световен ред

Как едно пътуване след 25 години ме отведе през спомените на Валери Петров до амбицията на Пекин да предложи нов модел за развитие

След 25 години имах добър повод да се завърна в Пекин и както веднага установих, много неща се бяха променили за това време. Първото, което ми направи впечатление обаче, бе кристално ясното небе над китайската столица. Помня, че през 2001 г., докато бях там, над града се бе разпрострял жълтеникаво-пепеляв саван, през който дори слънцето не се виждаше. Китайската столица през 2026 г. изглежда свежа и жизнена. Това може да се обясни с много причини, сред които са и конкретните усилия на държавата за устойчиво развитие и екологичен преход - нещо, което в други части на света, включително и у нас, в Европа, през последните години сякаш бе повече част от дежурното бюрократично говорене, отколкото от разумния дебат и реалните практически действия с видим резултат.

Поводът за това пътуване до Китай бе Форумът на високо равнище за глобалното управление в областта на правата на човека, който се проведе в Пекин. Преди това обаче посетих Чънду - административен център на Съчуан, една от най-многолюдните китайски провинции. Това посещение се оказа за мен откритие от гигантски мащаб. Тръгнах натам с четиво за из път - "Книга за Китай" на Валери Петров, който през 1955 г. пътува четири месеца из страната заедно с известния художник Стоян Венев.

Беше интересно да сравнявам настоящето със собствените си спомени отпреди четвърт век и с това, което двамата български класици бяха видели преди 70 години.

Валери Петров например описва железницата, с която тогава пристигат от Чунцин в Чънду, като "40-годишната мечта" на съчуанците. Идеята за нея е още от началото на ХХ век. През 1950 г. близо 30 хил. войници от китайската армия започват строежа, а към тях се присъединяват още 100 хил. селяни и така само за две години се появява линията с нейните 43 тунела и 75 моста. В тази история се споменава и за един ням селянин на име Сяо Сао-цъ, който, като видял профучаващия покрай него влак, накичен с портрета на председателя Мао и червения флаг със сърпа и чука, ненадейно проговорил. Това веднага ми напомни за слепия герой на Иван Вазов от разказа "Дядо Йоцо гледа". Изглед от старинната част на Ченду

Когато през 1955 г. нашите двама велики творци се качват на влака от Чунцин за Чънду, той е първата железопътна връзка, свързваща сърцевината на провинция Съчуан - обградена отвсякъде с високи планини - с бреговете на великата река Яндзъ, а оттам и с останалата част на Китай. И това било само началото, защото още тогава линията Чунцин - Чънду била продължена на север до Баоцзи и свързана с Пекин.

Сега, през 2026 г., само в град Чънду има 17 подземни линии на метрото, а транспортните комуникации в цял Китай трудно могат да бъдат описани в пълнота, защото няма да стигне мястото. За тези няколко десетилетия в Китай са настъпили невъобразими промени.

Като изключим Дудзянската иригационна система, която съществува от повече от 2000 години, това, което Валери Петров и Стоян Венев са видели по пътя дотам, няма почти нищо общо с картината, която се откри пред мен. Докато двамата спирали край пътя, за да наблюдават рикшите и двуколките, с които хора теглят със собствените си сили други хора и товари, както и работилничките, в които се майсторят столчета, кошници и шапки от слама и бамбук, аз бях зашеметен от 12-лентовите магистрали, които опасват Чънду. Рикши вече има само в музеите, докато все по-често в Китай могат да се видят роботизирани, напълно интегрирани автономни автомобили без шофьор. Ново жилищно строителство в едно от предградията на Ченду

По отношение на енергетиката и енергийната ефективност може да се напише цял отделен доклад. Днес Китай разполага с над 40 линии за пренос на електроенергия с ултрависоко напрежение, най-дългата от които се простира на повече от 3200 км - от пустинните райони на Синдзян до източното крайбрежие на страната. Освен това страната разполага с около две трети от световния капацитет за производство на електроенергия от вятър. Тридесет нови атомни електроцентрали са в строеж, като десет от тях се очаква да заработят до 2030 г. Междувременно в Тибет се строи най-големият язовир в света, който сам ще произвежда 60 гигавата електроенергия.

Кошничарството е отстъпило място на роботиката и високите технологии.

Вместо да разглеждам сергии с бамбукови изделия, както Валери Петров и Стоян Венев, по пътя към Дуцзянян аз посетих Иновационния център за хуманоидни роботи и Филмовия и телевизионен град - нещо като китайски Холивуд и Боливуд, но в много по-модерен и иновативен вариант. Бих го нарекъл Чъндоливуд - града на филмовото бъдеще.

Макар и съвсем кратко (в сравнение с четиримесечното пътуване на Валери Петров и Стоян Венев), едно такова пътуване е достатъчно, за да се осмислят впечатляващите резултати, които Китай е постигнал в много области. И то не само в такива, насочени към собствения му просперитет, но и в сфери, които претендират за принос към световната архитектура на мира и сигурността. Народният парк в Ченду внушава чувство на спокойствие и хармония у посетителите.

През последните години Пекин изгради стройна система от взаимносвързани глобални инициативи, чиято обща цел е по-ефективното отстояване и прилагане на истинския мултилатерализъм, както и изграждането на по-справедлива и по-разумна система за глобално управление.

Инициативата за глобално развитие (ИГР), Инициативата за глобална сигурност (ИГС), Инициативата за глобална цивилизация (ИГЦ) и Инициативата за глобално управление (ИГУ) представляват четири концептуални рамки, които са част от единна доктрина. Разгледани заедно, тези документи очертават амбицията на Китай не просто да бъде един от многото участници, а да се утвърди като един от водещите строители на новата световна архитектура на сигурността.

Инициативата за глобално развитие, предложена от президента Си Дзинпин в ООН през септември 2021 г., е тясно обвързана с Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. и вече е получила подкрепата на над 100 държави и международни организации. Тя може да се разглежда като отговор на дефицитите, породени от пандемията и засиленото геополитическо напрежение. Осем приоритетни области, като намаляването на бедността, продоволствената сигурност, дигиталната икономика, климатичните промени и др., формират скелета на инициативата.

Проектите са разнообразни - от изграждането на соларни паркове в Мали и Фиджи и дълбоки кладенци за питейна вода в сахарския оазис Сива през обучението на над 35 000 египетски студенти чрез програмите на Huawei до построяването на над 1000 жилища в бедни райони на Монголия. Друг пример е въвеждането в Папуа Нова Гвинея на технологията Juncao - иновативен селскостопански метод, използващ специално култивирани бързорастящи треви вместо дървени трупи като хранителна среда за отглеждане на ядливи и лечебни гъби. Разработена в Китай, тази екологична технология предотвратява обезлесяването и се използва за подпомагане на продоволствената сигурност.

В Бурунди китайски експерти по зподпомагат местните фермери да постигат по-високи добиви. Подобни програми са предвидени и за Уганда, както и за други държави в Африка и островни страни от Тихоокеанския регион. Проекти за училищно хранене в Непал и Лаос вече са обхванали хиляди деца.

Китай представя тези малки, но практически полезни програми като доказателство, че Инициативата за глобално развитие е нещо повече от политическа декларация.

Финансовата основа на инициативата е Фондът за глобално развитие и сътрудничество Юг - Юг с капитал от 4 милиарда долара, а проектният портфейл включва близо 200 инициативи в области като дигиталната икономика, индустриализацията и борбата с климатичните промени.

Китай, както гласи старата поговорка, "не дава риба, а учи как се лови". Тоест тук не става дума за класическа хуманитарна помощ, а за изграждане на капацитет в развиващите се страни. Целта е да бъдат постигнати всички цели за устойчиво развитие, като се гарантира, че нито една държава и нито един човек няма да останат изоставени в процеса на развитие.

Предложена за първи път от президента Си Дзинпин през април 2022 г., Инициативата за глобална сигурност се превърна в централен стълб на китайската дипломация. Тя вече има подкрепата на над 100 държави и международни организации, а принципите са залегнали в повечето двустранни и многостранни документи, които Китай подписва със своите партньори. В основата на тази визия стоят т.нар. шест ангажимента: обща и устойчива сигурност, уважение към суверенитета, придържане към Устава на ООН, зачитане на легитимните опасения за сигурността на всички държави, мирно разрешаване на споровете и координиран подход към традиционните и нетрадиционните заплахи - от тероризма до изкуствения интелект.

Специално по отношение на технологиите с изкуствен интелект, чрез предложената "Глобална инициатива за управление на изкуствения интелект", Пекин настоява те да бъдат "сигурни, надеждни и справедливи" и да не се използват като инструмент за налагане на нечия хегемония.

За дипломатическа кулминация на Инициативата за глобална сигурност може да се смята посредничеството между Саудитска Арабия и Иран, довело до възстановяването на дипломатическите отношения между двете държави в Пекин през март 2023 г. Китай подкрепя мирните процеси в Афганистан, Мианмар и Близкия изток и продължава да настоява за политическо уреждане на кризата в Украйна, като се придържа към своята позиция от 12 точки, призоваваща за прекратяване на военните действия и възобновяване на преговорите.

Китай е и най-големият доставчик на миротворчески контингенти сред постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, като от 1990 г. насам е изпратил над 50 000 военнослужещи и служители в близо 30 мироопазващи мисии. Мащабите на китайската хуманитарна дейност също са внушителни. Само през 2023 г. корабът болница Peace Ark е предоставил безплатни медицински прегледи на повече от 40 000 души в различни държави. В Камбоджа китайски специалисти са унищожили хиляди невзривени боеприпаси в рамките на операцията "Чиста родина - 2023", а съвместни полицейски операции с Тайланд, Лаос и Мианмар са довели до разбиването на мащабни мрежи за киберизмами и незаконен хазарт.

Инициативата за глобална цивилизация (ИГЦ), предложена през март 2023 г., внася философско измерение в цялата доктрина. Основната теза е, че цивилизационното многообразие е обективна реалност и че никоя цивилизация не е по-висша от останалите. Вместо теорията за "сблъсъка на цивилизациите" Китай предлага като алтернатива идеята за "взаимното изучаване на цивилизациите".

Практическото приложение на тази концепция включва широк спектър от платформи - инициативата "Един пояс, един път", Шанхайската организация за сътрудничество, както и множество отделни програми, сред които съвместни археологически разкопки в Узбекистан или програмата "Млади пратеници" (YES), предвиждаща 50 000 млади американци да бъдат поканени за петгодишна образователна програма в Китай.

През 2026 г. страната публикува бялата книга "Изграждане на по-справедлива и по-разумна система за глобално управление: концепции, инициативи и действия на Китай", в която систематично са представени пет основни стълба: суверенното равенство, международното върховенство на правото, истинският мултилатерализъм с ООН в центъра, ориентираният към хората подход и преходът от декларации към реални действия. Документът е получил подкрепата на близо 160 държави и международни организации – число, което в сравнение с предишните инициативи показва или нарастваща тежест, или поне засилена дипломатическа активност.

Т.нар. Бяла книга не пропуска да формулира и конкретни предложения за реформи - например преразглеждане на квотите в Световната банка и Международния валутен фонд в полза на държавите от Глобалния юг, както и осигуряване на постоянно африканско представителство в Съвета за сигурност на ООН. Амбицията е ясна -

не просто участие в съществуващите институции, а промяна на начина, по който те функционират.

Критичното четене на тези документи изисква ясно разграничаване между декларациите и реалните резултати, както и трезва преценка за действителното им въздействие върху световните процеси към настоящия момент. Но самата доктрина, нейната последователност, широкият обхват и дипломатическият ресурс, вложен в нейното реализиране, безспорно заслужават сериозно аналитично внимание. Светът, описан в тези документи, е такъв, какъвто Китай го проектира - свят с определени параметри на развитие, с нови правила за сигурност, ясно очертана рамка на цивилизационен диалог, справедлива и подредена система за глобално управление. Дали това е визия, стратегия, или съчетание между двете, е въпрос, на който може да се отговори не с риторика, а с внимателно наблюдение на процесите, които предстоят.

Всички тези взаимносвързани глобални инициативи на Китай са част от внимателно изграждана през последните години цялостна система. За да бъде разбрана обаче нейната вътрешна логика, е необходимо да се прочете не дипломатически доклад, а книга. Именно затова от Пекин взех със себе си едно томче, което да чета по пътя към България.

Става дума за "Управлението на Китай. Том V" (The Governance of China) - подбрана колекция от речи на президента Си Дзинпин, произнесени през последните години пред различни аудитории в Китай. Повечето от тях никога досега не са били публикувани. В този смисъл книгата не представлява пропаганден наръчник, а по-скоро своеобразен интелектуален дневник, който позволява да се проследи как самото китайско ръководство разбира понятието "китайска модернизация".

Още с първите страници става ясно, че този модел е адаптиран към историческите и културните реалности на страната. Китайската модернизация не се разглежда като синоним на уестърнизация - тоест като механично копиране на западните модели или, казано разговорно, като позападнячване.

Президентът Си Дзинпин откроява пет характеристики, които отличават китайската модернизация. Първата е нейният мащаб - Китай модернизира повече хора, отколкото всички развити държави, взети заедно. Втората е стремежът към "общ просперитет", поставящ хората, а не капитала в центъра на развитието. Третата е съчетаването на материалното благосъстояние с културното и нравственото израстване. Четвъртата характеристика е хармонията между човека и природата, а петата - мирното развитие.

Поставени в тази философска рамка, четирите глобални инициативи, разгледани по-горе, придобиват ясна вътрешна логика и се превръщат във взаимно допълваща се система. Развитието осигурява легитимност в Глобалния юг, сигурността изгражда образа на Китай като миротворец, цивилизационният диалог се предлага като алтернатива на западния либерален нормативен модел, а Инициативата за глобално управление допринася с китайски решения за реформирането на световния ред. Книгата дава възможност на непредубедения читател да вникне във вътрешната логика на китайската система на управление, изградена до голяма степен върху специфична интерпретация на собствената история, философия и култура.

В международната политика все по-често се говори за конкуренция между модели на развитие, а не просто между държави. Именно затова е важно Китай да бъде изучаван не през призмата на стереотипите и предубежденията, а чрез собствените му идеи, документи и политическа практика. Само така може да се даде обективна оценка дали предложеният от Пекин модел е временна дипломатическа стратегия, или началото на по-дълбока трансформация на световния ред.