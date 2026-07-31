Посланикът ни в Украйна Златин Кръстев връчи копия от акредитивните си писма

Посланикът на България в Украйна Златин Кръстев връчи копия от акредитивните си писма на заместник-министъра на външните работи на Украйна Олександър Мишченко. Това съобщи Кръстев във Фейсбук.

"За мен беше голяма чест по-малко от 24 часа след пристигането си в Киев да връча копия от акредитивните си писма като пръв български извънреден и пълномощен посланик в Украйна след 4,5 години прекъсване от началото на войната насам", написа Кръстев. Той и заместник-министър Мишченко са обсъдили възможностите за активизиране на политическия диалог, икономическите взаимоотношения, транспортно и енергийно свързване, както и обмяна на опит в областта на иновациите в сферата на отбраната, на основа на прагматизъм и взаимно изгодно сътрудничество.

Златин Кръстев беше назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна с указ на президента, издаден на 19 ноември 2025 г.

Кръстев е бивш заместник-министър на отбраната, както и дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО.