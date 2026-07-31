САЩ обвиниха Испания: Умишлено улеснявате нелегалната имиграция към Европа

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САЩ обвиниха Испания, че умишлено приема мерки за улесняването на нелегалната миграция към Европа, след като близо 60 000 мигранти нахлуха в испанския анклав Сеута, разположен на северното крайбрежие на Мароко, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Този недопустим инцидент е пряка последица от умишлените усилия на испанското правителство за улесняване на масивната нелегална имиграция към Европа", написа днес Държавният департамент на САЩ в социалната мрежа Екс.

Доналд Тръмп и неговите съюзници използваха днес кадрите с хилядите мигранти, достигнали испанския анклав Сеута, за да защитят своята антиимиграционна политика и да атакуват политическите си опоненти от левицата. Това стана в синхрон с европейската крайна десница, твърди в свой коментар АФП.

„Запомнете тази картина. Така ще изглеждаме и ние след три години, ако победи грешната страна", предупреди американският президент в интервю за „Фокс нюз", няколко месеца преди междинните избори за Конгреса, които според прогнозите се очертават трудни за управляващите републиканци.

„Ако демократите победят, няма да живеете особено приятен живот", заяви още Тръмп пред телевизията.

Междувременно Европейският съюз не е установил наличието на миграционни потоци от испанския анклав Сеута в Северна Африка към Европа, заяви високопоставен представител на ЕС, цитиран от Франс прес.

"Днес не са засечени движения към европейския континент", посочи представителят.

По силата на действащите разпоредби в рамките на Шенгенското пространство, при пристигане на европейския континент от анклавите Сеута и Мелиля е необходимо извършването на допълнителни проверки. На този етап европейските институции не са отчели преминаване на границата на ЕС.

"Ще работим в тясно сътрудничество с другите държави членки, за да могат те да имат на разположение пълна и достоверна информация. От съществено значение е да запазим установеното доверие при провежданата на този етап миграционна политика", допълни европейският представител.

Няколко държави членки на ЕС, сред които Италия и Дания, призоваха за суспендирането на Шенгенското пространство спрямо Испания заради провала ѝ при управлението на мигрантската криза.