Испания върна на Мароко над 37 500 от нелегалните мигранти, нахлули в Сеута

Испания е успяла да върне в Мароко над 37 500 от 60 000 нелегалните мигранти, които нахлуха от Мароко в Сеута вчера. Това съобщи испанското министерство на вътрешните работи, цитирано от AFP. Процесът продължава със съгласието на Мароко. Повечето нелегални мигранти доброволно се съгласяват да се върнат.

Испания разположи военни сили в северноафриканския анклав Сеута, след като хиляди мигранти, предимно от Мароко, преодоляха граничните заграждения и достигнаха до бреговете, плувайки. Мобилизирани са всички войски - сухопътните, военновъздушни и военноморски сили.

По първоначални оценки на испанското правителство, над 50 хил. мигранти са прекосили границата от Мароко в Сеута. Поне 7 хил. от тях са малолетни. В анклава Сеута живеят около 80 хил. души.

Испания и Мароко днес укрепиха пограничната ограда на испанския анклав Сеута и изглежда, че до голяма степен са успели да спрат масовото преминаване на незаконни мигранти, след като по предварителни оценки около 60 000 души са пресекли границата през последните няколко дни, заяви пред журналисти кметът на анклава Хуан Хесус Вивас, цитиран от Ройтерс. Броят на прекосилите границата мигранти представлява повече от половината от населението на Сеута, отбелязва Ройтерс. Според Франс прес, която се позовава на Вивас, броят на прекосилите се равнява дори на 70 процента от населението на анклава.

Сеута е малък испански анклав в Северна Африка на брега на Средиземно море, който граничи с територията на Мароко. Има 80 хиляди жители. Новината за масовото прекосяване на мигранти предизвика шок и разединение в Европа. Франция заяви, че засилва проверките по границата си с Испания, а Италия призова за суспендиране на Испания от Шенген.

Мароканските власти разположиха камиони с водни оръдия на входовете към Сеута, които вече отблъскват хората. Наблизо се виждат изгорелите останки на автобус и седем автомобила, опожарени при сблъсъци с тълпите.