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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23318779 www.24chasa.bg

Зеленски говорил с Джей Ди Ванс за нуждата на Украйна от ракети за ПВО

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Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разговарял с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс за последните руски въздушни удари, неотложната нужда на Украйна от ракети за противовъздушна отбрана и последиците от войната на Русия срещу Украйна за световните пазари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В "Телеграм" Зеленски заяви, че двамата с Ванс са провели „добър разговор" и са обсъдили резултатите от срещата му по-рано тази седмица във Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Руските въздушни удари срещу страната ни продължават, а противовъздушната отбрана, по-специално ракети прехващачи за системите "Пейтриът", които да противодействат на руските балистични ракети, си остават наш основен приоритет", категоричен бе Зеленски.

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

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