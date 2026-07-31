Тръмп: Усилията ни за реформа на Международния съд не са, за да ме предпазят

Усилията на САЩ за разформироване на Международния наказателен съд нямат за цел да бъде предпазен президента на страната Доналд Тръмп. Това заяви самият той и допълни, че няма никакви признаци, че съдът възнамерява да завежда дело срещу него, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп насрочи заседание на кабинета си в президентската резиденция Кемп Дейвид в щата Мериленд. В началото на заседанието той заяви, че това имение е "нещо много уникално". "Това е Кемп Дейвид, а тази зала е много, много специална", каза Тръмп.

Белият дом подчерта, че това е първото заседание на кабинета на Тръмп в прочутата президентска резиденция, което е било излъчено по телевизията.

Това бе и първото заседание на кабинета в Кемп Дейвид през втория мандат на Тръмп, след като преди това опит за подобна изнесена среща на кабинета през май се провали поради лошо време.