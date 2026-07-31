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Тръмп: Усилията ни за реформа на Международния съд не са, за да ме предпазят

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Усилията на САЩ за разформироване на Международния наказателен съд нямат за цел да бъде предпазен президента на страната Доналд Тръмп. Това заяви самият той и допълни, че няма никакви признаци, че съдът възнамерява да завежда дело срещу него, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп насрочи заседание на кабинета си в президентската резиденция Кемп Дейвид в щата Мериленд. В началото на заседанието той заяви, че това имение е "нещо много уникално". "Това е Кемп Дейвид, а тази зала е много, много специална", каза Тръмп.

Белият дом подчерта, че това е първото заседание на кабинета на Тръмп в прочутата президентска резиденция, което е било излъчено по телевизията.

Това бе и първото заседание на кабинета в Кемп Дейвид през втория мандат на Тръмп, след като преди това опит за подобна изнесена среща на кабинета през май се провали поради лошо време.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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