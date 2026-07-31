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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23318838 www.24chasa.bg

Президентът на Ливан: Ударите на Израел са заплаха за споразумението ни

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Жозеф Аун КАДЪР: Екс/@trendingnews911

Ливанският президент Жозеф Аун заяви, че големите експлозии, причинени от израелската армия близо до замъка Бофор в Южен Ливан са пряка заплаха за двустранното рамково споразумение, сключено миналия месец с посредничеството на САЩ, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Експлозиите тази нощ, които предизвикаха вълни, подобни на тези по време на земетресение, изпращат негативно послание няколко дни преди в Рим да се състои новия кръг от преговори между Ливан и Израел за прекратяването на военните действия", заяви президентската канцелария.

Жозеф Аун КАДЪР: Екс/@trendingnews911

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