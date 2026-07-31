Тръмп: Израел е наистина доволен от сделката за разоръжаване на "Хамас"

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Израел е останал „наистина доволен" от споразумението, постигнато от неговия Съвет за мир за пълно разоръжаване на палестинското движение „Хамас" и други въоръжени групировки в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Имаме разбирателство с Израел. Израел е много доволен от това. Израел ни помогна. Те бяха много добри", заяви Тръмп. „Ще има ли възходи и падения? Ситуацията там е много сложна", допълни той, визирайки споразумението.

Тръмп нарече споразумението голям пробив, отбелязвайки, че никой не е мислил, че ще бъде възможно разоръжаването на „Хамас". „Това е голяма стъпка за Близкия изток и хората са наистина впечатлени от него и са изненадани", допълни американският президент. Вчера Тръмп нарече сделката важен етап в прилагането на 20-точковия си план за прекратяване на войната на Израел в Газа.

Президентът заяви също, че „сделката ще бъде изпълнявана на етапи", като израелските сили ще се изтеглят с напредването на разоръжаването, а Международни стабилизационни сили ще работят с нови палестински полицейски сили за осигуряване на сигурността на анклава.

Същевременно Тръмп заяви, че усилията на САЩ за разформироване на Международния наказателен съд целят не неговата защита от гонения, а на фигури като израелския премиер Бенямин Нетаняху. Той допълни, че няма никакви признаци, че съдът възнамерява да завежда дело срещу него.

„Няма информация, че ме преследват. Може да се случи, но да знаете,... той (държавният секретар на САЩ Марко Рубио) не се опитва да ме защити. Той се опитва да защити Биби и разни други хора", заяви Тръмп, използвайки галеното име на Бенямин Нетаняху. „Има много хора, на които не бива да се гледа по този начин. Но няма индикации, че аз съм един от тях в този момент", заяви президентът по време на правителствено заседание в Кемп Дейвид, щата Мериленд.

Преди това Рубио каза, че пет държави са обявили намерението си да се оттеглят от съдебната институция, след като САЩ стартираха кампания по-рано този месец срещу това, което определя за заплаха за американския суверенитет. Американският държавен секретар отбеляза, че хората в най-голяма опасност са американските военнослужещи, които според него биха могли да бъдат преследвани години по-късно заради „действията си във войната".

Международният наказателен съд в Хага, Нидерландия, е създаден през 2002 г., за да преследва военни престъпления, геноцид и престъпления срещу човечеството. Той претендира за юрисдикция, единствено ако държава членка не е в състояние или не желае сама да преследва зверства. САЩ никога не са били член на съда. Уставът на МНС обаче дава на съда правомощието да преследва зверства, извършени на територията на държавите членки от граждани на държави, които не са членки.

Противопоставянето на Тръмп срещу съда датира от първия му мандат. То се прояви отново с план за наказване на служители на МНС - идея, разработена, след като съдът издаде заповед за арест на Нетаняху за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в конфликта в ивицата Газа.