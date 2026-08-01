Хиляди на протест в Киев заради уволнения министър на отбраната

Хиляди украинци излязоха на шествие през центъра на украинската столица Киев, за да изразят недоволството си от решението на президента Володимир Зеленски да освободи министъра на отбраната Михайло Федоров.

Той пое поста едва през януари 2026 г. и е широко признат за двигател на военните иновации и технологичната модернизация на украинската армия по време на пълномащабната война с Русия, която вече навлиза в петата си година. Той бе уволнен в средата на юли при изненадващо и слабо обяснено правителствено пренареждане. Оттогава граждани редовно се събират пред президентската канцелария с искане Федоров да бъде възстановен на поста, след като самият той отказа да приеме друга държавна длъжност.

„Не ми харесва, когато се вземат решения и после никой не може да обясни защо са взети", коментира един от участниците на протеста - 40-годишният IT специалист Олександър.

Първоначално Зеленски посочи като причина сериозен конфликт между Федоров и тогавашния главнокомандващ Олександър Сирски, когото президентът също освободи седмица по-късно под натиска на общественото недоволство. Впоследствие обаче се засилиха спекулациите, че истинската причина е свързана с усилията на Федоров да се бори с предполагаема корупция в отбранителния сектор. В скорошно интервю бившият министър сякаш подкрепи тези твърдения, макар да не предостави конкретни подробности.

Уволнението му бе в момент, когато Украйна демонстрираше сила чрез далекобойни удари срещу руски военни и енергийни цели с известен успех на фронтовата линия.

Според директора на Европейския институт за политики в Киев - Матео Мекачи, назначаването на Михайло Драпатий за нов главнокомандващ може да помогне за възстановяване на доверието, но само сред част от обществото. „Изходът за Зеленски вероятно не може да се ограничи до поредно кадрово решение, а повторното назначаване на Федоров сега изглежда малко вероятно. Следователно фокусът трябва да бъде върху ефективното справяне с кризата", заяви експертът.