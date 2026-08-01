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Халкидики остава без вода в разгара на туристическия сезон

Бойка Атанасова, Атина

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Халкидики. СНИМКА: АРХИВ

Сериозен недостиг на вода и продължителни прекъсвания на водоснабдяването тормозят жители и туристи в редица райони на Халкидики. Най-тежко е положението през почивните дни, когато населението на полуострова нараства многократно.

В Ханиоти местни жители разказват, че са принудени да къпят децата си с бутилирана вода.

Прокуратурата в Солун е разпоредила спешни проверки на качеството на питейната вода в Ханиоти и Трани Амуда. Причината е информация, че в проби са открити ентерококи и колиформни бактерии над допустимите норми.

Според местните власти основният проблем е остарялата водопроводна мрежа, която не може да издържи на огромния туристически поток. По неофициални оценки в някои участъци се губи до половината от подаваната вода.

Особено показателна е ситуацията в община Неа Пропонтида, където населението нараства от около 35 000 постоянни жители до близо 500 000 души през лятото.

Кметовете на петте общини в Халкидики настояват за постоянен механизъм за държавно финансиране на туристическите райони. Те предупреждават, че без спешно обновяване на инфраструктурата проблемът с безводието ще се задълбочава с всяко следващо лято.

Халкидики. СНИМКА: АРХИВ

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