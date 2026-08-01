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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23319408 www.24chasa.bg

Гърция въвежда за първи път месечни надбавки за 2000 военнослужещи

Бойка Атанасова, Атина

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Гърция СНИМКА: Pixabay

Около 2000 военнослужещи от гръцките въоръжени сили ще получават нова месечна надбавка за изпълнение на командни функции и заемане на длъжности с повишена отговорност. Размерът ѝ ще бъде между 100 и 500 евро, като сумите ще бъдат изплатени със задна дата от октомври 2025 г.

Министерското решение е подписано от министъра на националната отбрана Никос Дендиас и заместник-министъра на националната икономика и финансите Танос Петрелис.

Право на допълнителното възнаграждение ще имат военнослужещи от всички видове въоръжени сили, които заемат командни длъжности. Около 65% от получателите са офицери, а останалите 35% – сержанти и старшини.

Точният размер на надбавката ще се определя според нивото на командване, заеманата длъжност и служебните отговорности. Освен редовното месечно плащане правоимащите ще получат наведнъж и натрупаните суми за периода от октомври 2025 г.

Мярката е част от новата система за възнаграждения в гръцките въоръжени сили и от реформите, заложени в стратегическата програма „Дневен ред 2030". Целта е заплащането да бъде пряко обвързано с отговорността за управлението на личен състав и военни формирования.

Гърция СНИМКА: Pixabay

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