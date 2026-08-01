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Украйна: Русия използва кризата с мигранти в Испания, за да дестабилизира Европа

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Десетки мигранти преплуваха от Мароко до испанския анклав Сеута СНИМКА: Пиксабей

Украйна е разкрила интензивна руска пропагандна операция в цяла Европа, която използва снимки от Сеута, за да сее дестабилизация на континента. Това заяви вчера изпълняващият длъжността външен министър Андрий Сибиха в публикация в X, цитирана от Укринформ. През последните два дни от юли  десетки хиляди мигранти щурмуваха оградата на испанския анклав Сеута в Северна Африка в рамките на 24 часа.

Анализаторите установили над 1500 публикации в проруска мрежа, водена от „Правда" и „РТ". Испанското издание на „Правда" е пуснало почти 300 материала, а всяко езиково издание на „РТ" - над 25.

Сибиха подчерта, че Москва от години използва миграцията и други чувствителни теми, за да подхранва страх и да дестабилизира европейските общества. „Не става дума за самата ситуация, а за начина, по който Русия използва всяка тема за своите цели. Единственият начин да се защитим е да прекъснем това вмешателство", заяви той. Според дипломата всички руски пропагандни ресурси трябва да бъдат напълно забранени в Европа.

 Испания съобщи, че най-малко 18 души са загинали, след като десетки хиляди мигранти се опитаха да влязат в Сеута през последните 24 часа. По-късно последва и опит за навлизане в Мелиля. От години те са горещи точки на миграционния натиск към ЕС, а Русия традиционно използва подобни кризи в хибридната си стратегия след началото на войната в Украйна.

Десетки мигранти преплуваха от Мароко до испанския анклав Сеута СНИМКА: Пиксабей

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