Климатичните промени са виновни за горските пожари в Европа

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Климатичните промени допринасят за горещите, сухи и ветровити метеорологични условия, които подхранват смъртоносните горски пожари в Гърция, Кипър и Турция. Това сочи нов научен доклад, публикуван в четвъртък и цитиран от "Политико".

Докладът е на World Weather Attribution - международна група климатолози, която изготвя научни анализи за ролята на изменението на климата при екстремни метеорологични явления.

„Без климатичните промени подобни събития биха се случвали приблизително веднъж на 100 години", смятат изследователите.

При сегашното глобално затопляне от 1,3 градуса по Целзий обаче подобни условия се очаква да възникват веднъж на около 10 години.

Според проучването, причинените от човека климатични промени са направили пожарите и с 22% по-интензивни. Анализът използва рецензирани научни методи и климатични модели, за да сравни настоящите пожари с условията в прединдустриалната епоха.

„Това е третото поредно лято, в което наблюдаваме катастрофален сезон на горски пожари в Гърция", казва Апостолос Вулгаракис, ръководител на катедрата по горски пожари и климат в Техническия университет на Крит и съавтор на анализа. По думите му не непременно възникват повече пожари, но тези, които избухват, стават значително по-мащабни, а сезонът на пожарите се удължава.

„Когато растителността е изсъхнала, а ветровете са силни, едно-единствено запалване, независимо от причината, може много бързо да прерасне в трудно овладяем горски пожар", обяснява Бикем Екберзаде от Евразийския институт по науки за Земята към Техническия университет в Истанбул, също съавтор на изследването. Тя предупреждава, че „в един по-топъл свят по-тежките и по-смъртоносни пожари скоро могат да се превърнат в новото нормално".

Пожарите също така засилват климатичните промени чрез своеобразен порочен кръг.

Оценките сочат, че от началото на годината те вече са отделили 38,4 милиона метрични тона въглероден диоксид (CO₂) в атмосферата - количество, сравнимо с годишните емисии на държава като Словакия, което допълнително ускорява глобалното затопляне.

Изследването показва, че горещите вълни и продължителната суша са довели до изключително сухи условия в големи части на Югоизточна Европа. В съчетание със силните ветрове това е направило пожарите по-интензивни и значително по-трудни за овладяване.

Въпреки това експерти по горските пожари смятат, че се прави твърде малко за предотвратяване на щетите.

„С по-нататъшното затопляне все по-екстремните и едновременно възникващи условия, благоприятстващи пожарите, ще продължат да натоварват противопожарните служби и в някои райони ще достигнат границите на възможностите за адаптация", пишат авторите на доклада.

През юли в Турция при пожарите загинаха най-малко 17 души, включително 10 пожарникари и служители на аварийните служби. В Испания и Португалия шестима пожарникари загубиха живота си при борба с огнената стихия по-рано този месец. В Кипър двама души загинаха, докато се опитваха да избягат от пламъците, а хиляди жители и туристи бяха евакуирани в различни райони на Гърция.

Според Екберзаде властите не са били неподготвени. Но когато едновременно избухнат множество пожари на различни места, националните ресурси се изчерпват и това значително затруднява овладяването им.

Изследователите подчертават, че Европейският съюз може да играе ключова роля в тази борба.

Само през това лято Механизмът за гражданска защита на ЕС, който координира аварийните служби и обединява противопожарните ресурси на държавите членки, вече е бил задействан 16 пъти в отговор на пожари в страни като Гърция, Албания, България, Черна гора и Испания.

Въпреки това сезонът на пожарите все още не е приключил и опасността остава висока.

Прогнозата на ЕС за опасност от пожари показва, че през следващите дни рискът ще остане висок в Испания, Португалия, Сицилия, Гърция и западните части на Турция. Освен това се очакват екстремни и много екстремни отклонения в Белгия, Нидерландия, Северна Германия, Южна Полша, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния.

„Докато държавите продължават да изгарят нефт, природен газ и въглища, глобалните температури ще се повишават, а рискът от огромни, бързо разпространяващи се пожари ще продължи да расте", заявява Фридерике Ото, професор по климатология в Центъра за екологична политика към Imperial College London и съавтор на изследването.

„Разполагаме с всички необходими инструменти и знания, за да преминем към възобновяеми енергийни източници. Нужно е политическите лидери да поемат своята отговорност и да осигурят по-здравословно и по-безопасно бъдеще", допълва тя.

Европейският съюз си е поставил цел до 2030 г. да намали емисиите на парникови газове с 55% и вече е приел законодателство за насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност като част от борбата с климатичните промени. Въпреки това последните данни показват, че през 2025 г. емисиите на ЕС са се увеличили в сравнение с предходната година.