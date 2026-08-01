Италия връща граничния контрол за пътници от Испания

От 1 август Италия връща граничния контрол с Испания и за месец спира шенгенските правила с Испания. Двете страни нямат обща сухопътна граница, но мярката ще засегне морската и въздушна граница.

Възможно е в края на август мярката да бъде удължена по преценка на италианските власти, съобщават италиански медии.

Решението на Италия означава, че се връщат проверките по летищата и по пристанищата за пътниците, идващи от Испания в Италия по въздух и по море. Проверките обаче ще засегнат само граждани на страни извън ЕС и Шенгенската зона, които се опитват да влязат по море или по въздух от испанската територия на италианска територия.

Властите на Италия увериха италианските туристи, че решението за суспендиране на шенгеските договорености с Испания няма да засегне онези италианци, които планират да изкарат лятната си ваканция на испанска територия. Мярката няма да засегне и испанските туристи, идващи на почивка в Италия. Мярката няма да засегне по никакъв начин европейските туристи, които искат да посетят Италия или които имат планове за комбинирано пътуване, обхващащо Италия и Испания.

Властите на Италия обаче предупреждават, че едномесечната мярка означава, че пътниците, дори тези от европейските страни, трябва да носят на пристанищата или летищата със себе си валиден документ за самоличност, било то лична карта или паспорт.

Решението на Рим беше мотивирано от безпрецедентната ситуация в испанския анклав в Северна Африка Сеута. Там за броени дни проникнаха по суша и по море 60 000 мигранти от Мароко. Това породи опасения в Европа, в частност в Италия, от нова голяма миграционна вълна. Италианският премиер Джорджа Мелони заговори още в четвъртък вечерта за суспендиране на Испания от Шенген, но експерти припомниха, че страна членка на Шенгенската зона няма как да бъде изключена временно или за постоянно от нея, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Призивът на Мелони беше подкрепен от някои европейски страни, като например Дания и Финландия. Десни и крайнодесни лидери от Германия, Чехия и Франция пък отправиха за пореден път призиви за твърда миграционна политика в ЕС. Коментари дойдоха и от Вашингтон, където Държавният департамент упрекна Мадрид, че с великодушната си миграционна политика, фаворизира незаконната миграция към ЕС. Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък каза, че ситуацията в Сеута му прилича на нашествие, обобщава Франс прес.

Така се стигна до обявеното снощи от Италия решение да върне временните проверки на въздушната и морската граница с Испания. Подобна мярка е заложена принципно в Шенгенските договорености при възникване на извънредна ситуация. „Правителството реши временно да преустанови режима на свободно движение, предвиден от Шенген, за морските и въздушните връзки с Испания, като отново въведе граничен контрол. Това е извънредна мярка, предприета с цел защита на националната сигурност и предотвратяване на възможни последици за нашата страна. Мярката ще остане в сила само за необходимия период, като ще се полагат специални усилия за ограничаване на всякакво нейно въздействие върху летния туристически поток. Успоредно с това Италия е готова да подкрепи всяка европейска инициатива в помощ на испанските институции, необходима за възстановяване на пълния контрол върху външните граници на ЕС и за решително справяне с настоящата ситуация. Да защитаваме границите означава да защитаваме сигурността на гражданите, да се борим с незаконната имиграция и да нанесем удар по престъпните мрежи, които се занимават с трафик на хора", заяви вчера Мелони в пост в акаунтите в социалните си мрежи, цитиран от „РАИ Нюз" и АНСА.

Същевременно и испанските власти обявиха, че 48 000 от мигрантите, дошли в Сеута, са се върнали обратно в Мароко, а испанският премиер Педро Санчес призова страните членки на ЕС да не се разделят в този момент.

Според „РАИ Нюз" решението на Италия да върне за месец проверките по морската и въздушната граница с Испания е мотивирано и от неотдавнашното решение на правителството на Педро Санчес да предостави възможност за придобиване на испанско гражданство на 500 000 незаконни мигранти, намиращи се сега на испанска територия. Според външния министър на Италия Антонио Таяни подобно решение е напълно погрешно и подтиква трафикантите на мигранти да подлъгват мигрантите да предприемат опасно пътуване до Испания.

Що се касае до кризата, възникнала сега в Сеута, причините според анализатори и медиите може да са няколко. Мигранти, успели да преминат от Мароко в Сеута, разказват за слух, че границата между двете територии била отворена за свободно движение, предаде Франс прес.

Педро Санчес пък заяви, че мафиите, занимаващи се с трафик на мигранти, нарочно са изопачили тълкуването на испанско съдебно решение. Става дума за решение отпреди месец на испанския Върховен съд относно мигрантите, пристигащи по море в испанските анклави Сеута и Мелиля. Според решението властите там не могат автоматично, без съответната юридическа процедура, да връщат в Мароко подобни мигранти. Всеки такъв случай трябва да бъде разгледан от властите индивидуално, като на мигранта трябва да се представи необходимата правна процедура и възможност да поиска международна закрила. Решението на Върховния съд на Испания обаче не дава право на пребиваване и не легализира незаконното влизане на испанска територия. То само постановява, че не може да се извършва незабавно връщане без спазване на юридическата процедура, отбелязва Асошиейтед прес.

Според испанските власти и според испански медии това решение е било погрешно представено в социалните мрежи в Мароко. Така мароканците са останали с впечатлението, че всеки, който стигне например до Сеута, ще може да остане после в Испания. Според Санчес трафикантите на мигранти също са подлъгвали мигрантите в тази насока.

Трафикантите на мигранти пропускат да кажат на мигрантите, че Сеута може и да е испанска територия и следователно територия на ЕС, но когато незаконен мигрант попадне там, това не означава, че той попада автоматично и в Шенгенската зона за свободно движение, отбелязват италианските медии. В Сеута шенгенските правила за свободно движение се прилагат само за европейски граждани и за посетители, влезли законно там. Те не се прилагат за неевропейски мигранти, влезли без разрешение там, припомня "Евронюз".

Сеута е с малка площ и с население от около 80 000 души. Ако внезапно в анклава се появят още 60 000 души, това поставя под натиск местното население. Но мигрантите много бързо установяват, че ситуацията за тях в Сеута също е тежка. Те дори не могат да се поберат в приемните центрове за мигранти и трябва да стоят отвън. А възможности за изкарване на средства и прехрана за толкова много придошли хора в такава малка територия няма. Повече възможности предлага континентална Испания, но за целта мигрантите трябва да се снабдят с билет за ферибот до Андалусия и с шенгенска виза. Тези две условия трафикантите на мигранти пропускат да споменат пред кандидатите за незаконна миграция. Така Сеута всъщност се превръща в капан за мигрантите, обобщават италианските медии.

Според коментари в испански медии и италиански медии причината за внезапната миграционна вълна от Мароко към Сеута може да се дължи и на неотдавнашната визита на Педро Санчес в Алжир – страна, която е регионален съперник на Мароко. Мароко е в конфликт с Алжир относно суверенитета над спорната територия Западна Сахара. Мароко освен това е предан съюзник на САЩ и на Израел. Испания е в противоречия с Израел заради палестинската кауза. Мадрид неотдавна призна независимостта на палестинската държава. Испания е в противоречие и със САЩ заради разходите за отбрана и заради отказа да предостави ползването на свои военни бази на САЩ за войната в Иран.

Миграционната криза в Сеута сега напомня на подобна криза от 2021 г., когато повече от 10 000 мигранти пристигнаха в анклава от Мароко в рамките на два дни. Тогава Рабат отслаби контрола по границите, след като Испания прие на своя територия лидера на бойците за независимост на Западна Сахара от групировката "Фронт Полисарио". Тази групировка е подкрепяна от Алжир. Тогава дипломатическата криза приключи през 2022 г., когато Испания подкрепи плана на Мароко за Западна Сахара, чиято територия е контролирана до голяма степен от мароканската страна, противопоставяща се на "Фронта Полисарио", подкрепян от Алжир, отбелязва Франс прес. Но подкрепата на Испания за Мароко доведе до обтягане на дипломатическите отношения на Мадрид с Алжир.

Алжир е богат на изкопаеми горива и след избухването на войната в Иран, нарушила енергийните доставки, редица европейски представители посетиха тази северноафриканска страна в опит да договорят по-големи алжирски енергийни доставки. Сред тези лидери беше италианската премиерка. На 20 юли Педро Санчес също посети Алжир с цел да стабилизира отношенията със северноафриканската държава и да постигне търговски договорки. Това беше първата визита на Санчес там след кризата от началото на настоящото десетилетие, породена от спора относно Западна Сахара.

Италиански медии отбелязват, че сега няма конкретни доказателства, че Рабат по някакъв начин целенасочено е разхлабил контрола по границата и е причинил настоящата миграционна вълна, както се случи през 2021 г.