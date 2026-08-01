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Изтребител се разби в Калифорния, пилотът е в болница (Снимки)

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Изтребител F-35B на морската пехота на САЩ се разби близо до авиобаза Мирамар в Сан Диего, Южна Калифорния. СНИМКА: РОЙТЕРС

Изтребител F-35B на морската пехота на САЩ се разби  близо до авиобаза Мирамар в Сан Диего, Южна Калифорния. Пилотът е катапултирал, бил е открит и откаран в болница, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът се е случил вчера следобед и е определен като „произшествие от клас А" - най-тежката категория, която се прилага при щети над 2 милиона долара, пълно унищожаване на самолет или загинал военнослужещ. Няма подробности за състоянието на пилота.

Кадри от новинарски хеликоптер заснеха мястото на инцидента. СНИМКА: РОЙТЕРС
Кадри от новинарски хеликоптер заснеха мястото на инцидента. СНИМКА: РОЙТЕРС

Кадри от новинарски хеликоптер показаха черен дим над останките в поле, а наоколо са военни и пожарни екипи. Пожарникарите са се намесили заради възникнал растителен пожар край мястото на катастрофата, съобщи говорител на пожарната служба в Сан Диего.

F-35B е вариантът на стелт изтребителя с възможност за кратко излитане и вертикално кацане. Той се използва основно от морската пехота на САЩ, както и от някои съюзници в НАТО, пише БТА.

Изтребител F-35B на морската пехота на САЩ се разби близо до авиобаза Мирамар в Сан Диего, Южна Калифорния. СНИМКА: РОЙТЕРС
Кадри от новинарски хеликоптер заснеха мястото на инцидента. СНИМКА: РОЙТЕРС

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