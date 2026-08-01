Украйна иска спешно доставки на ПВО след масирания удар по Киев

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За ускоряване на решенията на международните партньори на Украйна за допълнителни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана призова украинският външен министър Андрий Сибиха. Поводът е масираният руски удар по Киев през изминалата нощ.

„Адска нощ в Киев. Най-малко 9 души загинаха и 23 бяха ранени при варварската атака с три дузини балистични ракети. Това е вторият такъв удар само за два дни", написа Сибиха.

По-късно броят на ранените беше актуализиран на 28. Според министъра Русия засилва въздушните атаки и терора срещу цивилни, защото не постига целите си на фронта.

Сибиха подчерта, че Украйна спешно се нуждае от допълнителни ПВО системи и ракети-прехващачи. Битката за въздушното пространство ще определи по-нататъшния ход на войната, а укрепването на противовъздушната отбрана е ключова стъпка към мира.

Русия продължава да нанася масирани ракетни и дронови удари по украински градове, въпреки че на фронта напредъкът ѝ остава ограничен. Украйна от месеци настоява за повече западни системи за ПВО.