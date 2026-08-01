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Тежка катастрофа с български камион затвори магистралата Атина – Ламия (Видео)

Бойка Атанасова, Атина

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Кадър от тежката катастрофа с българския камион Кадър: ТикТок/lamiareport

Български шофьор оцеля по чудо, след като управляваният от него камион се сблъска челно с друг камион и избухна в пламъци на магистралата Атина–Ламия. При тежкия инцидент край Мартино водачът на другия товарен автомобил е загинал, а негов спътник е леко ранен.

Катастрофата е станала малко след 7:00 часа на 123-тия километър в платното към Атина. По първоначална информация българският камион преминал през бетонната разделителна преграда, навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в другия камион.

Вследствие на силния сблъсък единият товарен автомобил излязъл от пътя и се преобърнал. Шофьорът му загинал на място.

Българският камион бил обхванат от пламъци и изгорял напълно. Водачът му обаче успял навреме да напусне кабината и останал невредим.

В гасенето се включили 15 пожарникари с шест специализирани автомобила. Заради опасността огънят да обхване сухата растителност край магистралата били изпратени и два противопожарни самолета.

Движението в района е преустановено и в двете посоки, а пътната полиция пренасочва автомобилите по обходни маршрути.

Причините за катастрофата се разследват. Данните за механизма на инцидента са предварителни.

Кадър от тежката катастрофа с българския камион Кадър: ТикТок/lamiareport
@lamiareport.gr

Φοβερό τροχαίο το πρωί στην εθνική οδό. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους και το ένα κάηκε ολοσχερώς. Δυστυχώς ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του . Δείτε συγκλονιστικές εικόνες από drone

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