Италианска фрегата ескортира търговски кораб, преминал успешно през Червено море

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Търговски кораб премина безопасно през Червено море под защитата на италианската фрегата "Бергамини", съобщи военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес", цитирана от Ройтерс.

Отбранителната морска операция на ЕС в Червено море — не посочи името на кораба и не разкри подробности за неговия флаг, собственост или товар.

Корабоплаването в Червено море е изправено пред нови затруднения през последните седмици, след като йеменските хуси, подкрепяни от Иран, обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. По-късно те атакуваха саудитски кораби, увеличавайки рисковете за търговския трафик и допринасяйки за повишаването на цените на петрола.