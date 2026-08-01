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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23320010 www.24chasa.bg

Зеленски: Украйна свали само една от 27-те руски ракети

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Заради недостиг на прехващачи за американските системи "Пейтриът" Украйна е свалила само една от 27-те руски балистични ракети при днешната мащабна атака, заяви президентът Володимир Зеленски.

Русия е изстреляла общо 35 ракети (от които 27 балистични) и 185 бойни дрона. Основна цел е бил Киев, ударени са и Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска област.

Противовъздушната отбрана е свалила една балистична ракета „Искандер-М"/С-400, една крилата ракета Х-59/69 и 154 дрона. Три ракети не са улучили целите си. Атаката е отблъсната с комбинация от ПВО системи, електронна война, безпилотни апарати и мобилни огневи групи.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

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