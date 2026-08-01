За страните, пострадали от японската милитаристична агресия, „Подразделение 731" представлява безброй военни престъпления. На 31 юли, 81 години след края на Втората световна война, японското правителство официално създаде „Националното разузнавателно бюро" и свика първата си „Национална разузнавателна конференция", председателствана от министър-председателя Санае Такаичи. Какво точно е нейното намерение?

Това е първият път, в който Япония създава система за интеграция на разузнаването на национално ниво след Втората световна война. Анализаторите посочват, че японското правителство, под претекст за сигурност и отбрана, възнамерява да интегрира и засили разузнавателните си възможности, да възпроизведе структурата за централизация на разузнаването от военното време, да съживи призрака на милитаризма и да обслужва опасната цел за разширяване на армията си. Всичко това представлява реална заплаха за регионалния мир и стабилност.

След Втората световна война японските военновременни разузнавателни агенции бяха насилствено разпуснати, но милитаризмът не беше напълно изкоренен. В момента със създаването на разузнавателна система, съсредоточена около „Националния разузнавателен съвет" и прилагана от „Националното разузнавателно бюро", това означава възраждане на милитаристичния режим на тайната полиция.

Още по-тревожно е, че новосъздадената „Национална разузнавателна агенция" има размити функционални граници и на практика няма механизми за външен надзор. Неограничената разузнавателна мощ лесно би могла да се превърне в инструмент за десни политици да манипулират политиката.

Член 9 от пацифистка конституция на Япония ясно постановява, че Япония „завинаги се отказва от войната като суверенно право на нацията, от заплахата или употребата на сила като средство за разрешаване на международни спорове" и „няма да поддържа сухопътни, морски и въздушни сили или друг военен потенциал, нито ще признава правото на воюване на държавата". Настоящото японско правителство обаче систематично и постепенно се отказва от следвоенните си ангажименти. Международната общност трябва да бъде изключително бдителна и да предприеме множество мерки, за да ограничи разпространението и разширяването на „новия тип милитаризъм" на Япония, като твърдо защитава плодовете на победата във Втората световна война.