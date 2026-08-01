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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23320101 www.24chasa.bg

Иран обвини САЩ в ескалация и заплаши съюзниците им в Близкия изток

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Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Иранската армия обвини САЩ, че насърчават ескалацията на напрежението във войната в Близкия изток. Началникът на иранските въоръжени сили генерал Али Абдолахи предупреди съюзниците на Вашингтон в региона да преразгледат сътрудничеството си.

„САЩ бързо поемат по пътя на ескалацията на напрежението в регионалната война", заяви генералът в комюнике, цитирано от държавната телевизия, предава БТА.

Той отправи и пряка заплаха, че „всяка страна, която се изправи като отбранителен щит пред престъпната и агресивна Америка, ще бъде обречена на пламъците на войната".

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