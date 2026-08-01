Силно земетресение в Неапол (Видео)

Трус от 4,7 по Рихтер разтърси край южния италиански град Неапол. Земетресението спря тока, както и влаковете и метрото. Има материални щети по някои сгради, съобщи Ройтерс.
Трусът е регистриран в 19:46 ч. на 31 юли. Епицентърът му е бил в района на Кампи Флегреи. Дълбочината на труса е била около 3 км.
Пожарната съобщи за леки щети по сградния фонд във и около Неапол, но добави, че засега няма постъпили сигнали за оказване на помощ или спасяване на граждани.
Като предпазна мярка временно беше спряно железопътното движение и метрото, заявиха властите.
Според италианските медии това е един от най-силните трусове, регистрирани в района. Хората са напуснали домовете си и са излезли по улиците щом са усетили труса.
Районът на Кампи Флегреи е разположен във вулканично образувание, получено при срутване на кратера навътре. През последните години там се забелязва засилена сеизмична активност. В началото на 80-те години на миналия век в района имаше много силно земетресение, което е причинило значителни разрушения и е принудило хиляди да напуснат домовете си, пише БТА.
Земетресенията в Италия са сравнително често явление.
През 2016 г. тя бе разтърсена от поредица силни трусове, които причиниха разрушения в части от областите Лацио, Марке и Умбрия и взеха около 300 жертви.
Най-тежкото земетресение през последните десетилетия е това от ноември 1980 г. в района на Ирпиния, Южна Италия. Тогава загиват около 2700 души, а стотици населени места са опустошени.
⚠️ UPDATE: A M4.7 earthquake struck the Phlegraean Fields (Campi Flegrei) volcanic area near Naples, Italy.— GeoTechWar (@geotechwar) July 31, 2026
At least four people are injured, with cracks and structural damage reported on houses and churches.#Terremoto - Sismo - #Napoli - Pozzuoli - Fuorigrotta - Campania https://t.co/mjsjba0DvK pic.twitter.com/WhV6YkFMkS
A strong magnitude 4.7 earthquake recently struck Campi Flegrei. (Phlegraean Fields) Damage has been reported in Pozzuoli, footage captured shows a landslide occurring in the town. The quake was felt as far as Naples. pic.twitter.com/fvdqtesMGk— Pacific Wire (@ChynoNews) July 31, 2026
A short while ago: A magnitude 4.7 earthquake in the Phlegraean Fields, west of Naples, Campania, southern Italy, caused severe damage. pic.twitter.com/ufL231V3d4— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026