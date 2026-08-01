Силно земетресение в Неапол (Видео)

⚠️ UPDATE: A M4.7 earthquake struck the Phlegraean Fields (Campi Flegrei) volcanic area near Naples, Italy.



At least four people are injured, with cracks and structural damage reported on houses and churches.#Terremoto - Sismo - #Napoli - Pozzuoli - Fuorigrotta - Campania https://t.co/mjsjba0DvK pic.twitter.com/WhV6YkFMkS