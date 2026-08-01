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Силно земетресение в Неапол (Видео)

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Щети след земетресението на 31 юли край Неапол СНИМКА: Ройтерс

Трус от 4,7 по Рихтер разтърси край южния италиански град Неапол. Земетресението спря тока, както и влаковете и метрото. Има материални щети по някои сгради, съобщи Ройтерс. 

Трусът е регистриран в 19:46 ч. на 31 юли. Епицентърът му е бил в района на Кампи Флегреи. Дълбочината на труса е била около 3 км. 

Пожарната съобщи за леки щети по сградния фонд във и около Неапол, но добави, че засега няма постъпили сигнали за оказване на помощ или спасяване на граждани.

Като предпазна мярка временно беше спряно железопътното движение и метрото, заявиха властите.

Според италианските медии това е един от най-силните трусове, регистрирани в района. Хората са напуснали домовете си и са излезли по улиците щом са усетили труса. 

Районът на Кампи Флегреи е разположен във вулканично образувание, получено при срутване на кратера навътре. През последните години там се забелязва засилена сеизмична активност. В началото на 80-те години на миналия век в района имаше много силно земетресение, което е причинило значителни разрушения и е принудило хиляди да напуснат домовете си, пише БТА. 

Земетресенията в Италия са сравнително често явление.

През 2016 г. тя бе разтърсена от поредица силни трусове, които причиниха разрушения в части от областите Лацио, Марке и Умбрия и взеха около 300 жертви.

Най-тежкото земетресение през последните десетилетия е това от ноември 1980 г. в района на Ирпиния, Южна Италия. Тогава загиват около 2700 души, а стотици населени места са опустошени.

Щети след земетресението на 31 юли край Неапол СНИМКА: Ройтерс

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