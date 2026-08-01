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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23320155 www.24chasa.bg

Ракета пада опасно близо до посолството на Литва в Киев при руските удари

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Кестутис Будрис СНИМКА: Екс/@BudrysKestutis

Ракета е паднала близо до оградата на посолството на Литва в Киев по време на руските удари през нощта. Това съобщи литовското външно министерство.

Няма пострадали служители. Счупени са прозорци, повредени са слънчеви панели, а дворът е осеян с отломки.

Литовският външен министър Кестутис Будрис обяви, че по-късно днес ще извика руския дипломатически представител във Вилнюс. „Руската кампания на терор срещу Украйна продължава без ограничения. Няма никакви признаци за искрено желание тя да бъде спряна или да се търси мир", заяви той.

Украинският външен министър Андрий Сибиха изрази солидарност с Литва.

Инцидентът идва след поредните масирани руски ракетни атаки по Киев, при които загинаха цивилни. Литва е сред най-активните поддръжници на Украйна в Европа.

Кестутис Будрис СНИМКА: Екс/@BudrysKestutis

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