САЩ удължиха лиценза на сръбската петролна компания НИС до 28 август

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Министерството на финансите на САЩ издаде специален лиценз на сръбската петролна компания НИС, който позволява нормалната ѝ работа до 28 август. Това съобщи самата компания, цитирана от сръбската ТАНЮГ.

Лицензът покрива поддържането на договори, рафиниране, внос на суров петрол, техническа поддръжка и финансови разплащания. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) издаде и нов лиценз на акционерите за преговори по промяна на собствеността - също до 28 август.

Предишният лиценз изтече на 31 юли. НИС бе поставена под санкции на 9 октомври 2025 г. заради мажоритарната руска собственост (56,15 %), припомня БТА.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че очаква споразумение между унгарската МОЛ и руската „Газпром нефт" за поемане на руския дял да бъде финализирано в близките дни. Той планира да обсъди въпроса с Владимир Путин и унгарския премиер.