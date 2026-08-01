САЩ удължиха лиценза на сръбската петролна компания НИС до 28 август

Министерството на финансите на САЩ издаде специален лиценз на сръбската петролна компания НИС, който позволява нормалната ѝ работа до 28 август. Това съобщи самата компания, цитирана от сръбската ТАНЮГ.
Лицензът покрива поддържането на договори, рафиниране, внос на суров петрол, техническа поддръжка и финансови разплащания. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) издаде и нов лиценз на акционерите за преговори по промяна на собствеността - също до 28 август.
Предишният лиценз изтече на 31 юли. НИС бе поставена под санкции на 9 октомври 2025 г. заради мажоритарната руска собственост (56,15 %), припомня БТА.
Сръбският президент Александър Вучич заяви, че очаква споразумение между унгарската МОЛ и руската „Газпром нефт" за поемане на руския дял да бъде финализирано в близките дни. Той планира да обсъди въпроса с Владимир Путин и унгарския премиер.