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Двама в болница след атака с дронове преди обед в Одеса

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Управителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер СНИМКА: X/@OlegKiperODA

Двама пострадаха в резултат на нападение с дронове днес преди обед в Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"В резултат на удар на дрон по жилищен блок пострадаха двама мъже на 28 и 18 години. Те са хоспитализирани с изгаряния. Лекарите им оказват необходимата помощ", каза Олег Кипер.

Съответните служби отстраняват последиците от удара.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Управителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер СНИМКА: X/@OlegKiperODA

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