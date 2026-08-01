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Испания обвини в егоизъм държави в ЕС след щурма на мигранти в Сеута

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Педро Санчес СНИМКА: Архив

Испания определи като „егоистична, поляризира и незаконна" реакцията на някои държави от ЕС след навлизането на около 60 000 мигранти от Мароко в испанския анклав Сеута. Почти всички вече са върнати, а броят на загиналите достигна 67 души.

Италия временно спря Шенгенското споразумение с Испания, а премиерът Джорджа Мелони определи сцените като шокиращи. Финландия и Дания я подкрепиха, а чешкият премиер призова за временно спиране на членството на Испания в Шенген.

В писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен испанският премиер Педро Санчес подчерта, че Испания е възстановила контрола за по-малко от 48 часа и не е допуснала нерегламентирано придвижване към континентална Европа. Сеута не е част от Шенгенското пространство.

„ЕС не може да си позволи подобна егоистична реакция, водена от предразсъдъци, фалшиви новини или политически интереси", заяви Санчес.

Междувременно Франция и Португалия засилиха проверките по границите си. Фон дер Лайен определи кадрите от Сеута като „неприемливи", а  в САЩ президентът Доналд Тръмп говори за „инвазия".

За справяне с проблема Испания изпрати войски, полиция и техника в Сеута и Мелиля, а премиерът Санчес обвини трафикантски мрежи, които са използвали тълкуване на решение на Върховния съд.

Сеута и Мелиля са единствените сухопътни граници на ЕС с Африка и често са обект на миграционен натиск. Подобен масов щурм имаше и през 2021 г. 

Педро Санчес СНИМКА: Архив

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