Новосъздадената "Нова партия" в Турция е събрала над 3,2 млн. евро за 2 дни

Наскоро създадената "Нова партия" на опозиционния лидер Йозгюр Йозел в Турция събра повече от 182 милиона турски лири (3,2 милиона евро) от близо 86 000 поддръжници през първите 48 часа от публична кампания за набиране на средства, докато няколко от нейните депутати обещаха месечна парламентарна заплата за инициативата, съобщи турското онлайн издание "Търкиш минит".

Депутатът от "Нова партия" Йозгюр Джейлан обяви вчера, че 85 975 души са дарили общо 182 068 243 турски лири от началото на кампанията, стартирана от лидера на партията Йозгюр Йозел в сряда.

„Благодарим на всички наши граждани, които подкрепиха това голямо ново пътуване", каза Джейлан. „Ще продължим да разкриваме прозрачно информация за даренията."

Последната цифра представлява рязко увеличение спрямо първите 24 часа на кампанията, когато 31 934 души дариха общо 113 841 910 турски лири (около 2 милиона евро).

Йозел обяви кампанията в сряда, като каза, че молбите за партийно членство ще започнат едва след приключване на процедурите за регистрация във Върховния апелативен съд на Турция и други държавни институции. Дотогава той призова поддръжниците си да даряват чрез официалните дарителски сметки на партията.

„Нова партия" е основана от народа, тя ще бъде укрепена от народа и ще бъде издигната на власт от народа, написа Йозел в социалната мрежа Екс.

Съгласно турското законодателство политическите партии, които получават най-малко 3 процента от гласовете на парламентарни избори, отговарят на условията за финансиране от Министерството на финансите, като разпределението се определя от техния дял от гласовете, пояснява "Търкиш минит". Държавното финансиране се утроява в годините на парламентарните избори и се удвоява в годините на местните избори.

Тъй като "Нова партия" все още не е участвала в национални избори, тя не отговаря на условията за финансиране от Министерството на финансите и трябва да разчита на частни дарения, за да финансира своите дейности.

"Нова партия" беше създадена на 24 юли⁠, след като Йозел и 90 други депутати подадоха оставка от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) след решението на турския апелативен съд през май да анулира лидерския конгрес на партията от 2023 г. и да възстанови бившия председател Кемал Кълъчдароглу⁠.

Решението сложи край на продължилите месеци съдебни спорове по обвинения в купуване на гласове на конгреса, които доведоха Йозел до ръководството на НРП. Йозел и неговите съюзници отхвърлиха решението като съдебна намеса в опозиционната политика и сформираха "Нова партия".

Общо 280 бивши депутати от НРП впоследствие обявиха оставките си от партията в подкрепа на новото движение на Йозел, задълбочавайки едно от най-големите разделения в съвременната турска опозиционна политика.

Кълъчдароглу ръководи НРП в продължение на 13 години, но не успя да победи президента Реджеп Тайип Ердоган в поредица от национални избори. Загубата му от Ердоган на балотажа на президентските избори през 2023 г. подхрани призивите за промяна в партията и кулминира в свалянето му от Йозел на конгреса на НРП по-късно същата година, припомня турската медия.

Под ръководството на Йозел НРП постигна големи победи на местните избори през 2024 г., запазвайки Истанбул, Анкара и Измир, трите най-големи града в Турция, като същевременно взе няколко общини, контролирани преди това от управляващия алианс.