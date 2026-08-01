Словенската президентка пострада в катастрофа

Словенската президентка Наташа Пирц Мусар пострада леко в катастрофа край морския град Копер, съобщи словенската национална телевизия РТВ Сло.
Според съобщение на президентската служба, цитирано от медията, Пирц Мусар е била в отпуск и е пътувала по Приморската магистрала, водеща от столицата Любляна към словенското крайбрежие.
Пирц Мусар благодари на службите за спешна помощ и полицията за бързата им реакция след инцидента.
При катастрофата са били ранени още двама души, като единият е с тежки телесни повреди.
В момента тече разследване на инцидента.