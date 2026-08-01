ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

61-годишен моторист загина след катастрофа в прохо...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23320538 www.24chasa.bg

Словенската президентка пострада в катастрофа

1756
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Наташа Пирц Мусар СНИМКА: Х/nmusar

Словенската президентка Наташа Пирц Мусар пострада леко в катастрофа край морския град Копер, съобщи словенската национална телевизия РТВ Сло.

Според съобщение на президентската служба, цитирано от медията, Пирц Мусар е била в отпуск и е пътувала по Приморската магистрала, водеща от столицата Любляна към словенското крайбрежие.

Пирц Мусар благодари на службите за спешна помощ и полицията за бързата им реакция след инцидента.

При катастрофата са били ранени още двама души, като единият е с тежки телесни повреди.

В момента тече разследване на инцидента.

Наташа Пирц Мусар СНИМКА: Х/nmusar

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Сезонът на оправданията свърши. А после? (Видео)