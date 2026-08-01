И Радев се включи в "шайката" на Мелони срещу Испания и мигрантите

22-ма от премиерите на държави от ЕС се подписаха в колективно писмо, което взе на прицел испанския премиер Педро Санчес заради политиката му спрямо мигрантите и действията му след огромната вълна в Сеута през изминалата седмица.

Писмото е публикувано на официалния сайт на италианското правителство и под него стои и подписа на българския премиер Румен Радев. То е адресирано до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и настоящия председател на Съвета на Европейския съюз Мишел Мартин. Инициатори са министър-председателките на Италия Джорджа Мелони и на Дания Мете Фредериксен. Прави впечатление, че писмото не е подписано нито от Франция, нито от Германия - двете държави, определяни като "мотор" на ЕС.

Реакцията на европейските лидери е заради нахлуването на мигранти в испанския анклав Сеута. Близо 60 000 души преминаха нелегално в испанската територия от Мароко, което изправи Европа "на нокти", а нелегалната миграция беше определена като "щурм" и "нашествие".

По-рано днес Италия заяви, че връща граничния контрол за пътниците, пристигащи от Испания, въпреки че двете страни дори нямат сухопътна граница.

Премиерът Педро Санчес пък се ядоса на колегите си и ги обвини в егоизъм, наричайки реакцията им „егоистична, поляризира и незаконна".

Изданието "Политико" коментира колективното писмо с интересно заглавие - Ceuta crisis: 22 EU leaders gang up against Spain's Sánchez over his migration policy. Буквалният превод на български език е: Кризата в Сеута: 22 лидери от ЕС се обединяват срещу испанския премиер Санчес заради миграционната му политика.

Прави впечатление обаче използването от "Политико" на английският идиом gang up.

Изразът to gang up в английския език се използва разговорно и означава да се обединиш срещу някого по несправедлив и агресивен начин, да го нападнеш нечестно. Идиомът идва от от жаргонната група за престъпна банда разбойници gang, която на български се превежда като "шайка".

Голям процент от нелегално навлезлите мигранти в Сеута вече са обратно на мароканска земя. По данни на "Политико" нито един от тях не е успял да влезе реално на територията на континента Европа, тъй като Сеута се намира в Северна Африка. Въпреки това европейските лидери изразиха сериозна загриженост и алармираха за заплаха за границите на ЕС. Те коментираха и предишно решение на Санчес да предостави правен статут на до 1,2 милиона нелегални мигранти, като го определиха като „привличащ фактор", който е подхранил сегашната криза.

Вижте писмото на лидерите, подписано от Италия, Дания, Австрия, Белгия, България, Кипър, Хърватия, Чехия, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения, Словакия и Швеция:

Уважаеми председател Коща,

Уважаема председател фон дер Лайен,

Пишем Ви, за да изразим сериозната си загриженост във връзка с последните събития на външната граница на Европейския съюз в Сеута. Решени сме да не позволим на каналджиите да подкопават сигурността и неприкосновеността на външните граници на Съюза.

Признаваме, че неотдавнашното решение на Върховния съд на Испания беше използвано като повод за тази атака и за злоупотреба с европейската система за миграция и убежище. В същото време сме длъжни ефективно да възпираме и безкомпромисно да се борим с незаконната миграция чрез координирани действия, укрепване на външните граници и преразглеждане на всички политики, които могат да действат като фактор за привличане на мигранти, като например узаконяването на много голям брой незаконно пребиваващи мигранти.

Не можем да допуснем неконтролирани масови преминавания на границата, използването на миграцията като инструмент за натиск или други хибридни заплахи да създадат впечатлението, че незаконното влизане в Европейския съюз е възможно и че то може да доведе до законно пребиваване.

Подобно възприятие би насърчило нови опити за незаконно преминаване, би подкопало доверието в общата европейска миграционна политика и би имало последици за всички държави членки. Настоящата ситуация също така подчертава значението на Декларацията от Кишинев относно миграцията и необходимостта тя да бъде приложена бързо и ефективно.

Събитията от последните дни изискват незабавен и координиран европейски отговор. Приветстваме тясното сътрудничество между Испания и Мароко за бързото връщане на мигрантите, които са влезли незаконно, както и факта, че голяма част от тях вече са върнати. Очакваме, че с подкрепата на Европейския съюз настоящата ситуация ще бъде поставена изцяло под контрол.

Предвид сериозността на ситуацията призоваваме Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз спешно да свика извънредна видеоконференция на министрите на вътрешните работи. Тази среща следва да даде възможност за обща оценка на ситуацията и за съгласуване на координиран европейски отговор, включително чрез бързото мобилизиране на наличните инструменти на ЕС и предоставянето на необходимата подкрепа на Испания за възстановяване на ефективния контрол върху външната граница на Съюза и предотвратяване на нови неконтролирани преминавания. По-специално министрите следва да обсъдят засилване на подкрепата от Frontex и ефективността на сътрудничеството между Европейския съюз и Мароко.

Отбелязваме, че до момента не са регистрирани неразрешени вторични придвижвания към други части на Европа. Потвърждаваме готовността си да предприемем всички необходими мерки в съответствие с правото на Европейския съюз и Кодекса на шенгенските граници, за да гарантираме обществения ред и да ограничим рисковете, произтичащи от вторичните миграционни движения, включително чрез засилване или временно възстановяване на вътрешния граничен контрол.

Европейският съвет последователно подчертава, че защитата на външните граници на Съюза, предотвратяването на незаконната миграция и вторичните миграционни движения, както и проявата на солидарност към държавите членки, които са на първа линия или са под особен натиск, са обща европейска отговорност.

Настоящата ситуация изисква единство, решителност и спешни действия.

Разчитаме на Вашето лидерство, за да гарантирате, че Европейският съюз ще реагира бързо, ефективно и координирано.