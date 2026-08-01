Почина внезапно италианецът, спечелил рекордния джакпот от 209 млн. евро

Две жени се борят за наследството му

Eдна комбинация от шест числа, попълнена за 2 евро, превърна през 2019 г. обикновен шофьор на камион в един от най-богатите победители в историята на италианската лотария. Само седем години по-късно той вече не е между живите, а двете най-важни жени в живота му - бившата му съпруга и вдовицата му, са на път да се изправят една срещу друга в съдебната зала, както разказва в."Месаджеро".

Историята започва на 13 август 2019 г. в град Лоди, област Ломбардия. Тогава там пада рекордният джакпот от 209 160 441 евро. Печелившият фиш е пуснат с автоматично генерирани числа срещу символичните 2 евро. Това остава и до днес най-голямата индивидуална печалба в историята на играта.

Любопитното е, че победителят не се появява веднага. В продължение на 56 дни цяла Италия се пита дали човекът изобщо знае, че е мултимилионер. Появяват се всякакви версии -че е загубил фиша, че е починал, че е в чужбина или че всичко е мистификация. В крайна сметка той се свързва с компанията за лотарийни игри Sisal чрез банка, запазвайки пълна анонимност. Успява да получи наградата само месец преди законовия срок, след който парите щяха да останат за държавата.

По-късно става ясно, че късметлията е 49-годишен шофьор на камион от Падуа, който купил фиша по време на служебно пътуване. Огромното богатство променя живота му за броени месеци. Напуска работа, сменя дома и автомобила си, инвестира част от парите и започва съвсем нов живот. Скоро след това се развежда с първата си съпруга -жена от област Варезе, работеща като чистачка. При развода тя получава месечна издръжка от 6300 евро.

По-късно милионерът среща нова любов -37-годишна жена от град Киети. Двамата сключват брак през юли 2025 г. и изглежда, че съдбата най-сетне му се усмихва напълно. Щастието му обаче се оказва краткотрайно. На 28 юни 2026 г. бившият шофьор умира внезапно. Без деца, без родители и без братя и сестри, той оставя цялото си състояние на втората си съпруга, която се оказва в ролята на негова вдовица.

Със смъртта му се спира изплащането на месечната издръжка на първата му съпруга. Тя вече е потърсила адвокат и възнамерява да поиска от съда т.нар. наследствена издръжка. Това е правна възможност, предвидена в италианския закон, при която при определени условия издръжката може да продължи да се изплаща и след смъртта на бившия съпруг, но вече от наследството му. Адвокатите й смятат, че размерът й може да достигне около 5000 евро месечно.

Дали това ще стане, ще реши съдът. Италианското законодателство не признава подобно право автоматично. Магистратите трябва да установят дали бившата съпруга действително се намира в материална нужда, какво имущество е оставил починалият и какво е финансовото положение на наследницата. През 2025 г. Върховният касационен съд на Италия потвърди, че самият факт, че някой е получавал издръжка приживе, не е достатъчен, тъй като трябва да бъде доказано реално състояние на нужда.

Печалбата от 209 160 441 не е най-голямата в историята на Италия. Тя беше рекорд до февруари 2023 г., когато беше спечелен джакпот от 371 133 424 евро чрез система, в която голяма група играчи участват с общ фиш и си разделят печалбата. Така рекордната печалба от 371 милиона евро в крайна сметка беше разделена между десетки участници. Затова и победата от 209 милиона евро, спечелена с един-единствен фиш за 2 евро в Лоди през 2019 г., остава най-голямата индивидуална печалба в историята на италианската лотария. 25 милиона от печалбата влязоха директно в касите на данъчните власти, както предвижда законът в тези случаи.