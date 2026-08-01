Близо 400 починали от юнските жеги в Австрия

Австрия е обхваната от нова гореща вълна, която се очаква да продължи още няколко дни. Австрийската агенция за здраве и безопасност на храните (ААЗБХ) за първи път публикува още през лятото оценка за свръхсмъртността, свързана с високите температури.

Според ААЗБХ през юни тази година около 395 души са починали вследствие на жегите. Това е най-високият регистриран брой за месец юни от началото на сравнимите анализи през 2017 година, съобщи Министерството на здравеопазването, цитирано от електронните медии.

Досегашният отрицателен рекорд за юни беше през 2019 година, когато смъртните случаи, свързани с жегата, са 335. През юни миналата година те са 170, а през юни 2024 - 201. Данните се основават на научен статистически модел, разработен от ААЗБХ.

Не съществува пряка статистика за хората, починали вследствие на горещините, тъй като „жега" рядко се вписва като официална причина за смърт. Високите температури обаче могат да влошат съществуващи заболявания, като сърдечно-съдови и белодробни болести.

Затова специалистите използват статистиката за свръхсмъртност. Сравнява се броят на починалите през периодите с екстремни горещини със средните стойности за същия период. Разликата представлява приблизителният брой смъртни случаи, които вероятно са свързани с високите температури.

За целия летен период на 2025 година (юни - септември) са оценени 449 смъртни случая, свързани с жегите. През особено горещото лято на 2024 година броят им достига 989, което е най-високата стойност от началото на наблюденията през 2017 година.

Досега ААЗБХ обявяваше тези данни през есента, изчисленията се правят със закъснение, тъй като статистическият модел отчита и забавените здравословни последици от горещините.

Безпрецедентните горещи вълни тази година обаче очевидно са довели до промяна в подхода, вероятно и под натиск от Министерството на здравеопазването. Министерството подчертава, че високият брой жертви е пряко свързан с необичайно високите температури през юни.