Зеленски: Поразихме контейнеровоза „Янина“ и три петролни рафинерии в Русия

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Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че са нанесени щети по руския контейнеровоз „Янина“. Той е обект на санкции. Президентът посочи, че сред ударените от страната му са и инфраструктурата на три петролни рафинерии в руската република Башкортостан, предаде Укринформ, позовавайки се на негово изявление във Фейсбук.

В изявлението Зеленски благодари на украинците, които „връщат войната в Русия“ и отвръщат на ударите ѝ срещу цивилното население. „Нашите цели неизменно са обекти, които поддържат военните действия“, подчерта той.

Според него през нощта са били нанесени удари със среден обсег в районите на Черно и Азовско море. Поразен е и плаващият под руски флаг санкциониран контейнеровоз „Янина“ и с товароносимост над 100 000 тона. Благодарение на точните действия на украинските сили за отбрана корабът е потънал, се посочва в информацията.

Президентът добави, че през нощта подразделения на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са нанесли удари по инфраструктурата на три руски петролни рафинерии в Башкортостан, намиращи се на близо 1600 километра от украинската граница.

„Тези рафинерии преработват милиони тонове петрол годишно. Благодаря за точността!“, заяви Зеленски, цитиран от БТА.

По думите му Украйна продължава да оказва натиск върху Русия, а планът за нанасяне на удари на далечни разстояния се изпълнява поетапно.

Агенцията припомня, че през изминалата нощ руски региони бяха атакувани с дронове, а над петролната рафинерия „Башнефт-Уфанефтехим“ в Уфа се издигна черен дим.