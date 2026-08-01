25-годишен застреля съседа си, помислил го за мечка

25-годишен мъж бе обвинен за непредумишлено убийство, след като застреля съседа си в Нейпълс, Флорида. Инцидентът е от март тази година, а обвиняемият Ариел Родригес твърди, че е стрелял погрешка по съседа си Джейсън Шефилд, защото го помислил за мечка.

Според материалите по делото съпругата му Катрин Идалго чула шум около полунощ и се притеснила, че диво животно напада селскостопанските животни, които отглеждала в задния двор. Тя събудила съпруга си, за да провери какво се случва, съобщава ABC News.

Затова Родригес излязъл навън с пушката си, но малко след това се върнал при жена си, за да й обясни, че шумът вероятно е предизвикан от мечка. Това го накарало да вземе пушка с по-голям калибър и отново да излезе навън.

Според Комисията за опазване на рибата и дивата природа на Флорида мечки могат да бъдат срещнати почти навсякъде в щата.

Пред разследващите Родригес обяснил, че първоначално стрелял веднъж в земята. Тогава обаче чул шум и решил, че някой го приближава и се притеснил, че ще бъде атакуван. Тогава стрелял отново, този път на нивото на кръста в посока към имота на съседа си.

Съпругата му разказала пред следователите, че е чула поне 2 изстрела, преди съпругът ѝ да се върне в къщата. И обяснила, че ѝ казал, че това, което е вдигало шум - вероятно мечка, започнало да се приближава към него, затова произвел няколко предупредителни изстрела.

„Според Катрин Ариел не е проверил какво се е случило, защото се е страхувал, че може да е ранил мечката и тя да го нападне. Казал ѝ, че ще провери на сутринта", пише в съдебните документи.

Около 8:00 часа на следващата сутрин Родригес огледал своя имот, но не открил нищо необичайно. След това отишъл в съседния, където открил съседа си Джейсън Шефилд да лежи по очи с видими следи от кръв по тялото.

По-късно същата сутрин Родригес казал на съпругата си, че е прострелял човек, след което се обадил на спешния телефон 911. Според документите по делото той останал на линията с диспечерите до пристигането на полицейските служители.

„Ариел беше изпаднал в паника, докато обясняваше на диспечера, че предния ден е стрелял по шум, който смятал за мечка, но вече вярвал, че по погрешка е прострелял съседа си", пишат разследващите в материалите по делото.

Разследващите открили тялото на Шефилд по очи в обрасъл с растителност участък зад кокошарник. По задната част на ризата му имало следи от кръв.

Адвокатът на Родригес Евън Пфайфър заяви пред ABC News, че семейството на загиналия преживява „нещо, което никое семейство не би трябвало да преживява".

„Човек загуби живота си, а семейството му преживява нещо, което никое семейство не заслужава. Нито съдебен състав, нито съдия са се произнесли по вината на моя клиент. Той се ползва с презумпцията за невиновност и тя важи с пълна сила. Ще изложим аргументите си там, където им е мястото - в съдебната зала", допълни адвокатът.