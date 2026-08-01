Горските пожари край Атина продължават да се разрастват

Горските пожари продължават да са извън контрол в гръцките области Виотия и Западна Атика. Те унищожават домове, налагат евакуации, а жителите описват сцени на широко разпространени опустошения. Проблемът се задълбочава от това, че силните ветрове възпрепятстват усилията за гасене на пожарите, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Катимерини".

В Порто Гермено, крайбрежен град в Коринтския залив в Западна Атика, на около 70 километра западно от Атина, пожарникарите се борят на три отделни фронта: единият в борова гора, другият движещ се към района на Агия Параскеви и третият към Митикас. Дванадесет души бяха евакуирани с лодка от близкия плаж днес сутринта, съобщават гръцките власти.

„Порто Гермено е напълно изгорял. Има мъртви животни по пътищата, камъни са паднали върху пътищата. Всичко е изгоряло“, каза пожарникар-доброволец пред държавната телевизия ЕРТ, цитирана от "Катимерини".

Друг доброволец описа стена от пламъци, достигаща височина от 20 до 30 метра. „Нямаше изход. Мислехме, че може да стане като Мати“, каза той, визирайки смъртоносния горски пожар близо до Атина през 2018 г., който уби над 100 души, пише БТА.

„Забравете, каквото сте знаели. Всичко се превръща в дим“, каза жител пред телевизия "Опън", добавяйки, че много домове са напълно унищожени, докато други са претърпели сериозни щети.

Във Виотия, регион северно от Атина, пожари близо до Ксироними и Каламаки са повредили домове и са изгорили големи площи земя. Пожарникарите се борят и на фронтове северно от Домврайна и близо до Ливадостра, където бяха издадени заповеди за евакуация.

През нощта властите изпратиха сигнали за евакуация за Псата, Митикас, Порто Гермено и няколко селища във Виотия. По-рано жителите на Просили, Агиос Василиос, Алики, Агиос Николаос и Ксироними също бяха евакуирани.

В операцията по гасене на пожара участват 325 пожарникари, 92 превозни средства и 18 екипа за гасене на горски пожари. 25 самолета и хеликоптера бяха разположени, но не можаха да действат поради силни ветрове. За създаване на противопожарни пролуки и подпомагане на операциите е използвана военна и местна техника.