Рекордните 376 ракети изстреляла Русия срещу Украйна през юли

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Русия е изстреляла миналия месец рекорден брой ракети срещу Украйна. Това твърди анализ на Франс прес, базиран на всекидневните съобщения на украинските военновъздушни сили.

Според тези изчисления Русия е използвала 376 ракети срещу Украйна миналия месец. Това е над два пъти повече, отколкото през юни. Голямата част от атаките са били насочени срещу столицата Киев.

Русия нанесе няколко масирани удара през юли, като най-смъртоносният беше през нощта на 2 юли, когато бяха убити най-малко 30 души.

Освен това Русия е атакувала Украйна с 4956 дрона през юли. Там има намаление с 14% спрямо юни.